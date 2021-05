L’Ontarien Denis Shapovalov s’est incliné en deux manches de 7-6 (6) et 6-4 face au Norvégien Casper Ruud samedi matin, en finale de l’Omnium de Genève, en Suisse.

Katherine Harvey-Pinard

La Presse

Classé 15e raquette mondiale et 2e tête de série du tournoi, Shapovalov a effectué une impressionnante remontée alors qu’il tirait de l’arrière 2-6 lors du bris d’égalité de la première manche, mais a été incapable de retourner une balle à la volée à 6-7.

Le Canadien a ensuite éprouvé quelques difficultés avec ses services en deuxième manche, cédant le premier et seul bris à deux jeux partout. Il s’est bien battu par la suite, mais Ruud, 3e tête de série, a eu le meilleur en 1 heure 41 minutes de jeu.

PHOTO LAURENT GILLIERON, ASSOCIATED PRESS Casper Ruud

Shapovalov a remporté 78 % des échanges sur son premier service et réalisé huit as, mais fait cinq doubles fautes.

Son adversaire, bien en contrôle, a remporté 42 % des balles de deuxième service de Shapovalov. Il n’a fait aucune double faute et réussi quatre as.

Les deux joueurs de 22 ans se connaissent bien, eux qui se sont souvent affrontés dans les rangs juniors. C’était cependant la première fois qu’ils se faisaient face chez les professionnels.

« Il a joué super propre aujourd’hui. Il ne m’a rien donné. Il a été solide », a admis le Canadien lors du point de presse qui a suivi sa défaite.

Il a été le meilleur joueur aujourd’hui. Denis Shapovalov

Questionné à savoir s’il croyait avoir démontré son habileté à performer sur terre battue, Shapovalov a répliqué qu’il ne pense pas avoir quoi que ce soit à prouver sur ce plan.

« Je joue pour moi, a-t-il dit. J’ai eu de bons résultats sur terre battue par le passé, alors je ne crois pas que ce soit une surprise que je sois capable de jouer sur cette surface maintenant. »

Il s’est dit satisfait des dernières semaines, mais a reconnu qu’elles ont été difficiles physiquement. Rappelons qu’il a mené la vie dure à Rafael Nadal en huitièmes de finale du tournoi de Rome il y a une semaine, s’avouant vaincu dans un duel qui a duré 3 h 27 min. Le Canadien s’accordera donc un peu de repos avant de se rendre à Paris pour Roland-Garros, dont les qualifications s’amorceront le 24 mai et le tableau principal, le 30 mai.

« Je me sens bien sur terre battue, je sens que je peux bien jouer là-bas, a-t-il soutenu. Les terrains y sont assez rapides. J’y ai joué de grands matchs par le passé. Je pense que c’est un tournoi où je peux bien faire et je m’y vois me rendre loin dans le futur. C’est un endroit où j’aime jouer. »

Denis Shapovalov avait vaincu l’Uruguayen Pablo Cuevas en demi-finales. C’était la troisième fois qu’il atteignait la finale d’un tournoi de l’ATP. La dernière fois remontait au 3 novembre 2019, alors qu’il s’était incliné face à Novak Djokovic. Il avait remporté l’Omnium de Stockholm quelques semaines plus tôt, le 14 octobre.

Quant à Ruud, il s’agit de son deuxième titre en simple. Le premier avait eu lieu en février 2020, à Buenos Aires.