(Genève) Le Canadien Denis Shapovalov est passé en demi-finales de l’Omnium de Genève en l’emportant 6-4 et -4 devant le Serbe Laslo Djere, jeudi.

La Presse Canadienne

Le gaucher ontarien a mérité trois des quatre bris du match, s’imposant en 90 minutes. Il s’agissait de son deuxième affrontement de la journée.

« J’ai joué de façon formidable aujourd’hui a dit Shapovalov, qui est la deuxième tête de série. Ce n’était vraiment pas évident de jouer deux matchs. Je suis très excité d’être en demi-finales. »

Son prochain rival sera Pablo Cuevas, de l’Uruguay. Ils ont lutté une seule fois et Cuevas a gagné en deux sets il y a trois ans, à Indian Wells. « Il est exceptionnel sur terre battue, a dit le Canadien. Ce sera une dure bataille. »

Shapovalov est en quête d’un deuxième titre à l’ATP après celui de Stockholm, en 2019.

Dans l’autre demi-finale, Casper Ruud fera face à Pablo Andujar.

Plus tôt jeudi, Shapovalov a défait Marco Cecchinato 6-7 (4), 7-5 et 6-1, venant à bout de l’Italien en deux heures et 21 minutes.

Shapovalov a conclu la rencontre avec 15 as, contre sept pour Cecchinato, mais il a également commis neuf doubles fautes.

Sa première balle de service a également été en jeu uniquement 58 % du temps, contre 78 % pour la 104e raquette mondiale.

Shapovalov a cependant été plus opportuniste aux moments déterminants du match. Il a converti quatre de ses neuf balles de bris, tandis que l’Italien était limité à un bris en cinq opportunités.

L’horaire du tournoi a été condensé à cause de la pluie.