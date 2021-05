PHOTO MICHEL EULER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Avant qu’elle ne dispute son premier match au tournoi de tennis de Belgrade lundi, la Québécoise Leylah Fernandez a reçu le prix « Heart » de la Coupe Billie Jean King.

La Presse Canadienne

Tennis Canada a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse. L’organisation a précisé que cet honneur lui a été attribué à la suite de ses prestations dans la victoire de 4-0 du Canada contre la Serbie en avril dernier.

Les deux victoires en simple de Fernandez avaient contribué à assurer la place du Canada aux qualifications de l’an prochain. Fernandez avait vaincu Olga Danilovic, 7-5, 4-6 et 6-4 et Nina Stojanovic, 3-6, 6-3 et 6-4.

La Lavalloise de 18 ans était en lice avec la Britannique Katie Boulter, la Polonaise Magdalena French et l’Ukrainienne Elina Svitolina.

La gagnante du prix — qui honore les joueuses qui ont représenté leur pays avec distinction, ont fait preuve d’un courage exceptionnel sur le court et ont démontré un engagement remarquable envers leur équipe lors de la Coupe Billie Jean King — a été désignée par le vote du public.

Ce prix est accompagné d’un chèque de 3000 $ que Fernandez peut verser à l’œuvre caritative de son choix. La Canadienne a décidé de faire un don à Table de sécurité alimentaire de Villeray à Montréal.

« Représenter mon pays et faire partie d’une équipe aussi formidable signifie beaucoup pour moi. […] Après une année si difficile pour nous tous, c’est incroyable d’avoir l’occasion de célébrer la bonté et de la transmettre. »

Fernandez doit se mesurer à la Slovène Polona Hercog dans un duel de premier tour, mais le début du match a été retardé à cause du mauvais temps. Il devrait commencer à 9 h, heure du Québec.