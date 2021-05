(Rome) La Polonaise Iga Swiatek (15e mondiale), victorieuse de Roland-Garros l’an dernier, a laminé la Tchèque Karolina Pliskova (9e) en finale du tournoi de Rome avec une victoire 6-0, 6-0 bouclée en 45 minutes.

Agence France-Presse

À deux semaines de commencer la défense de sa couronne sur la terre battue parisienne (30 mai-13 juin), la Polonaise de 19 ans a rendu une copie parfaite pour décrocher le troisième titre de sa carrière. La variété de ses coups et son agressivité ont totalement déboussolé la Tchèque, qui disputait sa troisième finale en trois ans à Rome (victoire en 2019, finaliste en 2020).

Une vingtaine de minutes et le premier set était déjà bouclé, avec trois jeux blancs en service et seulement quatre malheureux points glanés par Pliskova.

PHOTO FILIPPO MONTEFORTE, AGENCE FRANCE-PRESSE Karolina Pliskova et Iga Swiatek

Dans le troisième jeu du second set et avec déjà un nouveau bris contre elle, Pliskova décrochait enfin ses premiers points en retour et même deux balles de bris pour tenter de revenir à 2-1. Mais la Polonaise, en mode bulldozer, les effaçait sans trembler et conservait sa mise en jeu.

C’était le coup de grâce pour l’ex-numéro 1 mondiale, qui n’oubliera pas ce premier face-à-face express contre l’étoile montante polonaise.

Swiatek, qui aura 20 ans dans deux semaines (31 mai), avait remporté en octobre dernier à Roland-Garros, à la surprise générale, le tout premier tournoi de sa carrière. Elle était devenue la première Polonaise, hommes et femmes confondus, à remporter un trophée en Grand Chelem, après avoir survolé la quinzaine.

En début d’année, elle a étoffé son palmarès en remportant le tournoi sur dur d’Adelaïde, mais la terre battue semble bien sa surface de prédilection : en seulement sept tournois sur terre battue sur le circuit WTA, elle est déjà arrivée trois fois en finale et en a gagné deux !