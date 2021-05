PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ASSOCIATED PRESS

(Rome) Deux jours après avoir livré une impressionnante performance face à Diego Schwartzman, le Québécois Félix Auger-Aliassime a subi l’élimination en huitièmes de finale de l’Omnium de tennis d’Italie.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime s’est incliné en deux manches de 7-6 (3), 6-1 aux mains de l’Argentin Federico Delbonis, jeudi après-midi.

Auger-Aliassime, 21e joueur mondial, a réussi deux as, commis six doubles fautes et concédé à son rival trois balles de bris en sept tentatives.

Delbonis a inscrit un bris dès le jeu initial du match avant de voir le Québécois ramener le match à service égal au sixième jeu, son seul bris du match.

Les deux joueurs ont protégé leur service jusqu’au bris d’égalité, bien qu’Auger-Aliassime ait eu une balle de manche lors du 10e jeu.

Lors du bris d’égalité, Delbonis a inscrit six points d’affilée après avoir concédé le tout premier du jeu.

Delbonis, 64e joueur mondial, a entamé la deuxième manche en gagnant les cinq premiers jeux, dont deux au service du Québécois.

Auger-Aliassime est parvenu à gagner son service au sixième jeu avant de voir Delbonis mettre fin au duel lors du jeu suivant.

Le deuxième set n’a duré que 39 minutes.

Dans un autre match du simple masculin, le Canadien Denis Shapovalov, classé 13e, livre bataille à l’Espagnol Rafael Nadal, deuxième tête de série.