Osaka et Halep assurent leur départ

(Madrid) Naomi Osaka, deuxième tête de série, a fait un retour victorieux sur la terre battue, disposant de Misaki Doi 7-5, 6-2 au premier tour du tournoi de Madrid.

Associated Press

Osaka a résisté au solide début de match de Doi, totalisant six as et brisant sa rivale à cinq reprises.

Une blessure à la jambe a contraint Osaka à faire l’impasse sur la saison sur terre battue l’an dernier, et son dernier tournoi individuel sur cette surface remonte à Roland-Garros en 2019. Elle a joué et subi la défaite avec l’équipe japonaise contre l’Espagnole Sara Sorribes Tormo lors de la Fed Cup en février 2020.

Osaka, championne des Internationaux des États-Unis et d’Australie, affrontera au tour suivant la Tchèque Karolina Muchova, qui a défait Qiang Wang 6-1, 6-3.

PHOTO BERNAT ARMANGUE, AP Simona Halep

Simona Halep, troisième tête de série, qui a remporté le tournoi en 2016 et en 2017, a eu raison de Sorribes Tormo 6-0, 7-5.

Maria Sakkari a relevé la tête après avoir perdu les sept premiers jeux de son match contre Amanda Anisimova pour l’emporter 0-6, 6-1, 6-4.

Daria Kasatkina a eu besoin de trois balles de match pour venir à bout d’Irina-Camelia Begu 4-6, 6-4, 7-6 (1).

Aryna Sabalenka, cinquième tête de série, a éliminé Vera Zvonareva 6-1, 6-2.