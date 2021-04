PHOTO CHRISTOPHE ENA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Paris) Les Internationaux de tennis de France pourraient être reportés, selon la chaîne France Info citant la ministre française déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu.

La Presse Canadienne

Celle-ci a déclaré en ondes samedi qu’un report du tournoi du Grand Chelem de 2021 est envisageable.

Mme Maracineaunu a notamment mentionné que « nous sommes en discussion avec la Fédération française de tennis (FFT) pour voir s’il faut changer de date pour que cela coïncide avec une reprise possible de toute la pratique sportive et des grands évènements ».

De son côté, le nouveau président de la FFT, Gilles Moretton, a indiqué que « toutes les options chez nous sont prêtes ».

Les Internationaux de France doivent se dérouler du 23 mai au 6 juin.

Le tournoi majeur disputé sur la terre battue parisienne avait été reporté du 27 septembre au 11 octobre l’an dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

Plus tôt cette semaine, le président français Emmanuel Macron a décrété la fermeture des écoles pour quatre semaines et étendu à tout le territoire des restrictions jusqu’ici localisées, dans l’espoir de contenir la troisième vague de COVID-19 qui menace de saturer les hôpitaux du pays.

L’Espagnol Rafael Nadal est le champion en titre du tournoi du côté masculin, tandis que la Polonaise Iga Swiatek a triomphé chez les dames.