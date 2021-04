(Miami) Le Polonais Hubert Hurkacz a atteint les demi-finales d’un tournoi Masters 1000 de l’ATP pour la première fois de sa carrière, jeudi, revenant de l’arrière pour éliminer le Grec Stefanos Tsitsipas 2-6, 6-3, 6-4, deuxième tête de série, à l’Omnium de tennis de Miami.

La Presse Canadienne

Hurkacz, 26e tête de série, compte maintenant trois triomphes consécutifs contre des rivaux classés dans le top-5. Cependant, ce n’est que sa deuxième victoire en huit rendez-vous contre Tsitsipas.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Stefanos Tsitsipas

Précédemment, lors du tournoi, Hurkacz avait éliminé les Canadiens Denis Shapovalov et Milos Raonic pour se frayer un chemin jusqu’aux quarts de finale.

« J’essaie seulement de continuer de façonner mon jeu et de m’améliorer », a déclaré Hurkacz, qui a terminé le duel avec 15 as et qui a sauvé 10 des 13 balles de match auxquelles il a été confronté.

« Vous n’aurez pas toujours les résultats espérés, mais si vous demeurez positif et que vous améliorez votre jeu, les résultats vont éventuellement arriver. »

Hurkacz tirait de l’arrière 0-2 et 15-40, au service au deuxième set, lorsqu’il a entamé sa remontée. Il est devenu plus constant de la ligne de fond pendant que Tsitsipas a commencé à se montrer plus erratique et frustré au fur et à mesure où le match progressait.

« J’étais très stressé pendant ces deux semaines », a admis Tsitsipas. « J’avas le sentiment que c’était ma chance. C’est une défaite très décevante. Tout allait bien. Et soudainement, je ne sais pas, auto-destruction. »

En demi-finale, Hurkacz affrontera le vainqueur du match entre l’Américain Sebastian Korda et le Russe Andrey Rublev, quatrième tête de série.

L’étonnante victoire de Hurkacz chambarde un tableau masculin qui était déjà privé de la présence de Novak Djokovic, Rafael Nadal et de Roger Federer.

De plus, mercredi soir, le Russe Daniil Medvedev, favori du tournoi, a subi l’élimination aux mains de l’Espagnol Roberto Bautista Agut, septième tête de série, 6-4, 6-2.

Bautista Agut croisera le fer avec l’Italien Jannik Sinner, classé 21e, dans la première demi-finale, vendredi.

-Par Steven Wine, The Associated Press