(Miami) Le Canadien Milos Raonic s’est qualifié pour les huitièmes de finale à l’Omnium de Miami, lundi.

La Presse Canadienne

Raonic, 12e tête de série, accède au quatrième tour de ce tournoi de la série Masters 1000 pour la cinquième fois en 10 présences. Il a inscrit une victoire de 6-4, 7-5 aux dépens du Français Ugo Humbert, 20e tête de série.

Raonic a concrétisé sa victoire à sa première balle de match à l’issue d’un duel d’une heure et 39 minutes.

Le puissant serveur a totalisé 12 as contre neuf pour Humbert, et il a maintenu une efficacité de 77 % sur sa première balle de service.

Raonic a sauvé les trois balles de bris contre lui et il a réussi le bris deux fois en cinq occasions.

Raonic affrontera au tour suivant le Polonais Hubert Hurkacz, vainqueur du Torontois Denis Shapovalov, sixième tête de série, 6-3, 7-6 (6).

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Denis Shapovalov

Au tableau féminin, Bianca Andreescu a rendez-vous avec l’Espagnole Garbine Muguruza en huitièmes de finale plus tard lundi.

Dans un autre match du tableau masculin, le Croate Marin Cilic, champion des Internationaux des États-Unis en 2014, a vaincu l’Italien Lorenzo Musetti 6-3, 6-4 pour passer au quatrième tour.

Barty résiste à Azarenka

Ashleigh Barty semble prendre plaisir à être poussée à la limite. L’Australienne, première tête de série, s’est qualifiée pour les quarts de finale, résistant à Victoria Azarenka, 14e tête de série, 6-1, 1-6, 6-2.

PHOTO MARTA LAVANDIER, ASSOCIATED PRESS Ashleigh Barty

Il s’agit de la deuxième victoire de Barty en trois manches jusqu’à présent dans ce tournoi, et elle a amélioré sa fiche à 17-3 à ses 20 derniers matchs qui se sont rendus à la limite. Barty affrontera Aryna Sabalenka, no 7, ou Marketa Vondrousova, qui s’affrontent plus tard dans la journée.

C’est la neuvième victoire consécutive de Barty à l’omnium de Miami — théâtre de son parcours vers le titre en 2019 en tant que 12e tête de série.

Barty a contrôlé la première manche en obtenant le bris au quatrième jeu pour prendre le contrôle et gagner 6-1. Azarenka, triple championne à Miami, a toutefois réussi un revirement de situation dans la seconde.

Azarenka a fait le bris pour prendre l’avance 2-0 au deuxième set lorsque Barty a frappé un coup droit dans le filet, incitant la triple championne de Miami à brandir le poing ce qui lui a valu quelques applaudissements des quelques spectateurs éparpillés dans les gradins — les protocoles de coronavirus limitant la foule.

Azarenka a rapidement tiré de l’arrière 0-40 au jeu suivant au service, mais elle s’est ressaisie et a survolé le reste de la manche.

Mais la troisième a été tout à l’avantage de Barty, qui n’a jamais été menacée et a finalement écarté Azarenka après une heure et 52 minutes de jeu.