(Dubaï, Émirats arabes unis) Le Canadien Denis Shapovalov a accédé aux quarts de finale du Championnat de tennis de Dubaï, mercredi, après avoir disposé du Polonais Hubert Hurkacz 6-4, 6-3.

La Presse Canadienne

Shapovalov, le 12e joueur mondial, a ainsi porté sa fiche en carrière contre Hurkacz à 1-2, après avoir plié l’échine devant lui en demi-finales du tournoi de Winston-Salem en 2019 et en huitièmes de finale du Masters d’Indian Wells, la même année.

« J’ai joué un bon match aujourd’hui. Oui, j’ai éprouvé des ennuis auparavant contre Hubert — c’est un bon joueur, il a tout un arsenal —, mais j’ai bien joué, j’ai saisi les opportunités qui se sont présentées à moi et j’ai très bien servi », a déclaré Shapovalov en entretien d’après-match.

L’Ontarien, originaire de Richmond Hill, a disposé de la 35e raquette au monde en une heure et 16 minutes. Il s’agissait de son 200e match en carrière sur le circuit de l’ATP.

Le tennisman âgé de 21 ans a notamment réussi cinq as contre Hurkacz, et il a sauvé la seule balle de bris qu’il lui a offerte. En revanche, Shapovalov a soutiré le service de son adversaire trois fois en sept occasions.

Le Canadien s’est également signalé en remportant 90 % des points avec sa première balle, alors que Hurkacz était limité à un taux de 59 % à ce chapitre.

Shapovalov croisera le fer en quarts de finale avec le Français Jérémy Chardy, qui a surpris le Russe Karen Khachanov 6-7(3), 6-4 et 6-4. Il pourra alors obtenir son billet pour une première demi-finale cette saison.

« Je prends un seul match à la fois. Ce sera un autre match difficile, donc je dois me reposer et me préparer pour demain (jeudi) », a confié le représentant de l’unifolié.

Shapovalov présente une fiche de 2-0 en carrière contre Chardy, 53e joueur au monde. Il s’agira toutefois de leur premier duel depuis 2018.