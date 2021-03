PHOTO ANDY BROWNBILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Dubaï, Émirats arabes unis) Denis Shapovalov a été dominant dès le début de son match contre Jan-Lennard Struff et il l’a emporté 6-1 et 6-3 en 61 minutes au deuxième tour du tournoi de Dubaï.

La Presse Canadienne

Shapovalov, troisième tête de série, a écarté deux balles de bris à son premier jeu au service et il a ensuite remporté les cinq premiers jeux. Le Canadien a réussi 26 coups gagnants et n’a commis que six fautes directes pour mettre fin à une séquence de quatre défaites contre Struff.

« Ça n’a certainement pas été une victoire facile, car j’en ai arraché contre Struff dans le passé, a mentionné Shapovalov. J’étais un peu nerveux au début, mais j’ai maîtrisé mes émotions et je suis très content de la victoire. J’ai bien placé mes services et j’ai réussi autant de retours que possible. Les terrains sont rapides, donc cela convient bien à mon jeu. »

Shapovalov affrontera maintenant Hubert Hurkacz, qui a réussi 11 as et a perdu seulement neuf de ses points au service (40 en 49) pour vaincre Richard Gasquet 6-3, 6-4. Gasquet avait obtenu sa 550e victoire en carrière sur le circuit, lundi.

Aslan Karatsev a poursuivi son bon début d’année en défaisant Daniel Evans, demi-finaliste en 2020, 6-4, 4-6, 6-4 en deux heures et 22 minutes. Evans, qui a vaincu Félix Auger-Aliassime en finale d’un tournoi à Melbourne pour s’assurer son premier titre ATP le mois dernier, a comblé un déficit de 2-4 à la deuxième manche, mais Karatsev a remporté les deux premiers jeux du set décisif.

Le Russe, qui a dû se qualifier pour les Internationaux d’Australie le mois dernier avant de poursuivre son parcours jusqu’en demi-finales où il a perdu face à Novak Djokovic, a rendez-vous avec l’Italien Lorenzo Sonego, qui a défait le qualifié espagnol Bernabe Zapata Miralles 6-2, 6-2.