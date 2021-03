(Guadalajara) Eugenie Bouchard a accédé au carré d’as de l’Omnium de tennis de Guadalajara, jeudi, après avoir pris la mesure de l’Américaine Catherine McNally 6-4, 6-3.

La Presse Canadienne

Bouchard, la 144e joueuse mondiale, a pris la mesure de McNally en une heure et 23 minutes.

La joueuse originaire de Westmount a offert du jeu inspiré tout au long de la rencontre. Elle a notamment converti cinq de ses six balles de bris contre McNally, en plus de réussir six as à ses dépens.

Bouchard a également profité des huit doubles fautes de son adversaire, et elle n’a été victime que de trois bris en neuf opportunités offertes à la 44e raquette mondiale.

La Québécoise affrontera en demi-finales l’Italienne Elisabetta Cocciaretto, 134e au monde, qui a défait l’Américaine Lauren Davis 6-3, 6-0 en quarts de finale. Ce sera le premier duel en carrière entre Bouchard et Cocciaretto.

Bouchard, qui est âgée de 27 ans, disputera sa première demi-finale dans un tournoi de la WTA depuis le Championnat d’Istanbul, en septembre dernier. Elle s’était éventuellement inclinée en finale devant la Roumaine Patricia Maria Tig.

Dans l’autre demi-finale, l’Espagnole Sara Sorribes Tormo aura rendez-vous avec la gagnante du duel entre la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova et la Tchèque Marie Bouzkova, deuxième tête de série.

Bouchard doit retourner sur le terrain en fin de soirée en compagnie de sa partenaire de jeu américaine Coco Vandeweghe. Elles affronteront en quarts de finale les Australiennes Ellen Perez et Astra Sharma.