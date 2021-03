(Doha) Roger Federer a frappé ses premières balles en compétition après treize mois d’absence et deux opérations d’un genou, mercredi face au Britannique Daniel Evans au deuxième tour du tournoi ATP 250 de Doha.

Agence France-Presse

Toujours classé sixième mondial, le Suisse qui fêtera en août ses 40 ans était exempté du premier tour.

Il a servi et remporté le premier jeu face au 28e joueur mondial.

Le hasard du tirage au sort a fait que le premier adversaire de Federer pour sa reprise est celui qu’il avait choisi comme partenaire d’entraînement ces deux dernières semaines.

Après sa demi-finale des Internationaux d’Australie en janvier 2020 (perdue face à Novak Djokovic) et un match d'exhibition début février contre Rafael Nadal en Afrique du Sud, Federer avait décidé de subir une arthroscopie au genou droit qui le gênait depuis plusieurs années déjà. La suspension du circuit, une récupération plus compliquée que prévu et une seconde arthroscopie au même genou en mai ont conduit le Suisse à couper complètement avec la compétition jusqu’à ce mercredi.

Le premier joueur à avoir décroché 20 titres du Grand Chelem (il a depuis été rejoint par Rafael Nadal) est apparu plein d’enthousiasme et a semblé en pleine possession de ses moyens physiques avant le début du tournoi à Doha.

« Le tennis, c’est comme le vélo : je sais faire », a-t-il assuré en conférence de presse avant le début du tournoi, en expliquant que sa seule incertitude concernait la réponse de son genou à l’enchaînement des matchs.

Federer n’avait plus joué de tournoi ATP 250 (le niveau le plus faible du principal circuit professionnel) depuis son titre sur le gazon de Stuttgart en juin 2018. Il revenait alors d’une coupure de trois mois durant la tournée sur terre battue.