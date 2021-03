PHOTO PETER DEJONG, ASSOCIATED PRESS

(Rotterdam, Pays-Bas) La présence de Félix Auger-Aliassime au tournoi de Rotterdam a tourné court. Le Québécois s’est incliné en deux manches de 7-6 (4) et 6-1 au premier tour face au vétéran japonais Kei Nishikori.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime a renoué avec la compétition un peu plus de deux semaines après la fin de son parcours en huitièmes de finale des Internationaux d’Australie. Il a manqué de régularité avec sa première balle de service (efficacité de 54 %) même s’il a réussi sept as.

Nishikori, âgé de 31 ans, qui a déjà occupé le quatrième rang mondial mais qui a désormais glissé à la 45e position, s’est montré plus régulier et il s’est imposé à l’issue d’un match qui a duré une heure et 38 minutes.

Le tournoi d’Auger-Aliassime n’est pas terminé puisqu’il est inscrit en double avec le Polonais Hubert Hurkacz.

Dans un autre match, le Britannique Cameron Norrie a défait le Géorgien Nikoloz Basilashvili 6-0, 6-3.

Le Russe Daniil Medvedev, première tête de série et finaliste à Melbourne, a rendez-vous avec le Serbe Dusan Lajovic pour son match de première ronde plus tard cette semaine.