(Melbourne) Daniil Medvedev, 4e mondial, s’est joué de Stefanos Titsipas (6e) 6-4, 6-2, 7-5 en 2 h 09, vendredi aux Internationaux d’Australie, et s’est ainsi qualifié pour sa deuxième finale de Grand Chelem où il affrontera dimanche le N.1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic.

Agence France-Presse

Le Russe de 25 ans avait poussé Rafael Nadal à la cinquième manche d’un match d’anthologie en finale du US Open 2019.

« Ça n’a pas été facile, mais je suis content d’avoir réussi à me reprendre, en particulier à quelques moments tendus sur mon service, et je suis très content d’être en finale », a-t-il déclaré.

Il est assuré de monter pour la première fois sur le podium de la hiérarchie mondiale lundi, et pourrait même se hisser à la deuxième place en cas de titre.

Vendredi, devant plusieurs milliers de spectateurs en nette majorité en faveur de son adversaire, le Russe a pris Tsitsipas dans sa toile et l’a annihilé à coups de gros services (17 as et 48 % de premières balles non retournées), de grands coups droits et de revers au laser.

Jamais menacé sur sa propre mise en jeu (0 balle de bris à défendre) durant deux manches, Medvedev a fait jouer son adversaire sur ses jeux de service, le maintenant en permanence sous pression.

Et en réussissant le bris d’entrée dans la troisième manche, Medvedev semblait devoir conclure le match sur sa lancée.

Mais sur un jeu de service complètement manqué, il a laissé Tsitsipas recoller à 3-3 et le match s’est alors enfin équilibré… quelques jeux.

« J’ai eu un peu peur et je me suis un peu tendu parce que c’est une demi-finale de Grand Chelem, et pour nous, ce n’est pas la 50e comme pour Novak ou Roger ! », a-t-il commenté.

Après avoir passé un moment délicat, Medvedev a refait le bris sur une passe de revers en bout de course (6-5) et servi pour le match dans la foulée. Il n’a pas laissé passer sa chance.

Tsitsipas, 22 ans, avait livré un combat exceptionnel pour écarter Rafael Nadal en quarts, en réussissant l’exploit de remonter un handicap de deux manches. Mais après trois demies en Majeur (avec également les Internationaux d’Australie 2019 et Roland-Garros 2020), il n’atteint encore pas la finale.

Medvedev a étendu sa série à douze victoires d’affilée sur des joueurs du Top 10, depuis sa défaite en demies du US Open 2020 contre Thiem. Il a décroché vendredi une 20e victoire en autant de matchs à cheval sur 2020 et 2021 (titre au tournoi Masters 1000 de Paris, titre au Masters de fin de saison à Londres, titre dans l’ATP Cup et six victoires à Melbourne).

Il devient le troisième Russe à jouer plusieurs finales de Grand Chelem après Marat Safin (4) et Yevgeny Kafelnikov (3).