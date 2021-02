Tennis Québec a réagi fortement aux nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement Legault. Alors que les cinémas, les piscines et les arénas pourront rouvrir leurs portes à partir du 26 février, l’organisme déplore que le tennis, un sport où la distanciation physique est pourtant la norme, ait ainsi été laissé de côté.

Ian Bussières

LE SOLEIL

« Le terrain de tennis fait 600 mètres carrés et on y retrouve deux personnes, quatre au maximum, et les vestiaires ne sont pas ouverts. Pendant les Fêtes, les clubs de tennis intérieurs étaient ouverts et il n’y a eu aucune transmission communautaire », a déclaré au Soleil l’ancien joueur de tennis professionnel Réjean Genois, originaire de Québec et maintenant président du conseil d’administration de Tennis Québec.

