(Melbourne) L’aventure de la Québécoise Leylah Fernandez aux Internationaux de tennis d’Australie a pris fin au troisième tour du double féminin, lundi après-midi (heure de Melbourne). En même temps, une autre Canadienne s’est approchée un peu plus d’une présence en finale.

La Presse Canadienne

Impeccable au service, la Canadienne Sharon Fichman et sa coéquipière mexicaine Giuliana Olmos ont obtenu leur billet pour les quarts de finale grâce à une victoire de 6-3 et 6-2 contre Fernandez et la Britannique Heather Watson, en 1 h 17 min.

C’est la première fois que Fichman, championne junior en double aux Internationaux d’Australie en 2006, se qualifie pour les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Fichman et Olmos livreront bataille aux Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, troisièmes têtes de série.

Fichman, une Torontoise de 30 ans, a gagné ses quatre jeux au service et a été la seule des quatre joueuses à ne pas perdre son service. Elle a consolidé deux bris lors de la première manche, et un autre en deuxième manche.

Fichman était au service lorsque Olmos a inscrit le dernier point de l’affrontement à l’aide d’une volée que Fernandez et Watson n’ont pu récupérer.

Fernandez, qui n’est âgée que de 18 ans, a gagné deux de ses quatre jeux au service, incluant le premier de la deuxième manche. Elle n’a cependant pas pu protéger son service lors du cinquième jeu de la deuxième manche, qui permettait à Fichman et Olmos de se donner une avance de 4-1.

Plus tard lundi (heure de Melbourne), la Canadienne Gabriela Dabrowski et le Croate Mate Pavic disputeront leur match de deuxième tour du double mixte contre l’Américaine Bethanie Mattek-Sands et le Britannique Jamie Murray.

Dabrowski et Mattek-Sands seront des rivales après avoir fait équipe en double féminin. Elles ont été éliminées au deuxième tour.

La journée de lundi marquera aussi le premier match de la Canadienne Bianca Andreescu au Trophée Phillip Island, tournoi complémentaire qui a commencé samedi, en marge des Internationaux d’Australie.

Deuxième tête de série de ce tournoi, Andreescu croisera le fer avec l’Américaine Madison Brengle en fin d’après-midi lundi à Melbourne, après avoir profité d’un laissez-passer.

Dans un autre match mettant en présence une Canadienne, Rebecca Marino se mesure à la Croate Petra Martic.