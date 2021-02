Associated Press

(Melbourne) Gagnante de 23 tournois majeurs, Serena Williams a prévalu 6-3 et 6-0 face à la Serbe Nina Stojanovic au deuxième tour des Internationaux d’Australie, mercredi.

Une heure et 10 minutes ont suffi à l’Américaine, qui a obtenu les quatre bris du match. Stojanovic est 99e au monde.

Williams a été la grande championne sept fois à Melbourne, le plus récemment en 2017.

Le favori Novak Djokovic est aussi au programme du jour. Son rival, l’Américain Frances Tiafoe, 64e, n’a jamais battu un joueur du top 5.

Aryna Sabalenka, septième tête de série, a battu la Russe Daria Kasatkina 7-6 (5) et 6-3. La Bélarusse a mérité cinq bris et sept as.

Sorana Cirstea, de la Roumanie, a écarté la Tchèque et neuvième tête de série Petra Kvitova 6-4, 1-6 et 6-1.

Le match a donné lieu à 11 bris dont six pour Cirstea, qui est 68e à la WTA

L’Américaine Ann Li a vaincu Alizé Cornet 6-2, 7-6 (6). La Française n’a obtenu que sept coups gagnants, contre 32 pour sa rivale.

La semaine dernière, Li a atteint la finale au Trophée Grampians. Le match ultime n’a pas eu lieu à cause d’un conflit d’horaire, par contre.