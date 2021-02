(Melbourne, Australie) Le Québécois Félix Auger-Aliassime a atteint le carré d’as du tournoi de Murray River.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime, la troisième tête de série, a profité de l’abandon du Tchèque Jiri Vesely en raison d’une blessure à l’épaule gauche pour accéder aux demi-finales. Le représentant de l’unifolié s’était adjugé la première manche 7-6 (3) avant l’abandon du 69e joueur au classement de l’ATP.

Le tennisman âgé de 20 ans affrontera en demi-finale samedi le Français Corentin Moutet, 80e joueur mondial. Il présente une fiche de 2-0 en carrière contre lui.

Hier, Auger-Aliassime avait vaincu la 78e raquette mondiale Egor Gerasimov 6-3, 3-6, 7-6 (6) au troisième tour de ce tournoi préparatoire en vue des Internationaux d’Australie.

Le 21e joueur mondial avait décoché 14 as et porté sa fiche en carrière à 3-0 contre Gerasimov, après deux heures et 11 minutes de jeu.

Dans l’autre demi-finale, le Britannique Daniel Evans croisera le fer avec le Français Jérémy Chardy.

Auger-Aliassime tentera d’accéder à sa septième finale en carrière sur le circuit de l’ATP. Il n’a toujours pas décroché de titre masculin sur ce circuit.