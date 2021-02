(Melbourne, Australie) Serena Williams a trouvé un point positif au début différé des Internationaux d’Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison qui commence trois semaines plus tard que d’habitude en raison de la pandémie de COVID-19.

John Pye

Associated Press

Le temps.

Le temps de se rétablir d’une blessure au tendon d’Achille qui a mis fin à son parcours à Roland-Garros l’an dernier avant son match de deuxième tour. Du temps supplémentaire avec sa fille, bien qu’en quarantaine à l’hôtel.

L’Américaine de 39 ans, septuple championne du tournoi australien, a relancé sa longue quête d’un 24e titre du Grand Chelem en simple avec une victoire de 6-1, 6-4 face à Daria Gavrilova, lundi, lors d’un tournoi préparatoire à Melbourne Park.

Il y a six tournois cette semaine pour donner aux joueurs l’occasion de jouer du tennis compétitif avant le début du premier tournoi majeur de l’année, lundi prochain. Williams joue à la classique de la Yarra Valley, aux côtés d’Ashleigh Barty et de Sofia Kenin, championne en titre des Internationaux d’Australie.

Williams, cinquième tête de série, a estimé qu’elle « repoussait les limites » en étant juste assez en forme pour être de la partie à Melbourne Park.

« J’ai eu besoin de tout ce temps. Je ne pense pas que j’aurais été ici si le tournoi avait été disputé comme d’habitude, a-t-elle reconnu. C’est donc une bénédiction non souhaitée, je dirais, mais c’était vraiment nécessaire pour moi.

« J’ai donc vraiment pris ce temps pour récupérer et faire de mon mieux. Et maintenant, c’est beaucoup mieux. »

Williams a disputé un match amical contre Naomi Osaka à Adélaïde, vendredi dernier, lors de sa première activité post-quarantaine.

Contre Gavrilova au Margaret Court Arena, elle portait un chandail à manches longues tout au long du match lors d’une journée d’été relativement fraîche à Melbourne et a confié plus tard qu’elle avait accompli ce qu’elle visait de faire pour un match de deuxième tour, avec environ une heure et demie sur le court.

Williams a réussi 28 coups gagnants et a commis 19 fautes directes, converti trois de ses six balles de bris et sauvé les quatre qu’elle a concédées. Elle affrontera maintenant Tsvetana Pironkova.

Williams a vaincu Pironkova en quarts de finale des Internationaux des États-Unis en septembre et devait affronter la Bulgare à Roland-Garros avant qu’une blessure ne l’oblige à déclarer forfait.

Les quelques semaines de congé supplémentaires avant la saison signifiaient qu’il y avait juste assez de temps pour une préparation minimale.

« Honnêtement, pas autant que je l’aurais souhaité, parce que je devais me rétablir de ma blessure. Oh mon Dieu, je n’avais pas réalisé que ce serait aussi long. J’ai donc définitivement repoussé les limites, mais je suis là. »

Williams est bloquée à 23 titres majeurs en simple depuis les Internationaux d’Australie 2017, alors qu’elle était enceinte de deux mois de sa fille Olympia, maintenant âgée de trois ans.

Dans d’autres matchs à ce tournoi, Danielle Collins, no 13, a défait Nina Stojanovic 6-2, 6-1 et Petra Martic, septième tête de série, a eu raison de Vera Lapko 4-6, 6-3, 6-2.

Halep poursuit son parcours

Simona Halep, deuxième tête de série au Trophée Gippsland, a remporté une victoire de 6-4, 6-4 au deuxième tour contre Anastasia Potapova pour accéder au tour suivant en compagnie d’Elina Svitolina, troisième tête de série, de Karolina Muchova, no 8, et d’Ekaterina Alexandrova, no 9.

Plus tôt, Coco Gauff a difficilement eu raison de Jil Teichmann 6-3, 6-7 (6), 7-6 (5).

Semaine de préparation

Le premier tournoi du Grand Chelem de l’année a été repoussé de trois semaines pour respecter les protocoles sanitaires obligeant toutes les personnes arrivant en Australie à passer 14 jours en quarantaine.

Le plus important tournoi chez les hommes est celui par équipe de la Coupe ATP, qui commence mardi. Les autres tournois masculins sont le Great Ocean Road Open et le Murray River Open.

En plus du Trophée Gippsland et de la Yarra Valley Classic, le circuit féminin présente aussi le Trophée Grampians. Cet évènement est un tournoi réservé aux joueuses contraintes à un confinement strict pendant 14 jours sans le bénéfice d’entraînement en raison de cas positifs de la COVID-19 sur leurs vols nolisés vers l’Australie.

La Canadienne Bianca Andreescu y effectuera son retour après une absence de 15 mois des courts de tennis à titre de première tête de série.

Andreescu, huitième joueuse mondiale, bénéficie d’un laissez-passer directement vers le deuxième tour, où elle affrontera la gagnante du duel entre sa compatriote Leylah Annie Fernandez et l’Américaine Sloane Stephens.

Cilic baisse pavillon

Jeremy Chardy a vaincu Marin Cilic, champion des Internationaux des États-Unis en 2014, 2-6, 6-3, 7-6 (8) au premier tour du tournoi de la Murray River.

Frances Tiafoe, quart de finaliste en Australie en 2019, a perdu contre Corentin Moutet 3-6, 6-4, 6-4.

Anderson l’emporte

Kevin Anderson, double finaliste en Grand Chelem, a entrepris le tournoi du Great Ocean Road avec une victoire de 6-4 et 7-5 contre l’Espagnol Feliciano Lopez, 16e tête de série.

Aljaz Bedene, no 13, a pour sa part remporté une difficile victoire au premier tour, disposant du Japonais Yasutaka Uchiyama, 7-6 (5), 7-6 (5).