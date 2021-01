Les Internationaux d’Australie ont été chamboulés samedi lorsque trois passagers ont été déclarés positifs à la COVID-19 sur deux des 17 vols qui transportaient les joueurs et leur entourage à Melbourne et Adélaïde.

(Melbourne) Le patron des Internationaux d’Australie, Craig Tiley, a assuré dimanche que le tournoi du Grand Chelem commencerait comme prévu le mois prochain, tout en admettant que ce n’était « pas une bonne situation » pour les 47 joueurs confinés dans leur chambre d’hôtel.

Agence France-Presse

« Nous avons toujours su qu’il y aurait un risque important avec cette pandémie, on ne peut jamais savoir », a déclaré M. Tiley sur la chaîne Channel Nine. « Mais les Internationaux d’Australie se dérouleront comme prévu et nous continuerons à faire de notre mieux pour assurer aux joueurs qui ne sont pas dans une bonne situation, une solution quelque peu acceptable ».

Il a indiqué faire son possible pour que les joueurs concernés disposent de matériel pour s’entraîner dans leur chambre.

Mais il a reconnu qu’ils auraient du mal à être prêts pour la semaine d’épreuves préparatoires qui débuteront à Melbourne le 31 janvier.

À la question de savoir si les 47 joueurs manqueraient ces évènements, il a répondu : « Ils n’ont pas été écartés ». « Il est évident qu’à ce stade, ils n’auront pas de préparation sur le court. Mais nous allons y remédier, nous allons travailler avec chacun des joueurs pour voir ce qui est le mieux », a-t-il précisé.

PHOTO ANDREW COULDRIDGE, ARCHIVES ACTION IMAGES VIA REUTERS Le patron des Internationaux d’Australie, Craig Tiley

Le tournoi a été chamboulé samedi lorsque trois passagers ont été déclarés positifs à la COVID-19 sur deux des 17 vols qui transportaient les joueurs et leur entourage à Melbourne et Adélaïde.

Une quatrième personne, un membre d’équipe de télévision en provenance de Los Angeles, a été déclarée positive dimanche.

Aucun joueur n’est concerné, mais l’un des cas est le Québécois Sylvain Bruneau, l’entraîneur de Bianca Andreescu, 7e joueuse mondiale.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneur Sylvain Bruneau

Toutes les personnes à bord sont considérées comme cas contacts et ont donc été placées en quarantaine stricte pour 14 jours. Les 47 joueurs et joueuses concernés sont donc privés des cinq heures quotidiennes d’entraînement avant le tournoi qui doit commencer le 8 février.

Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Kei Nishikori et Angelique Kerber feraient partie des personnes touchées, ce qui aura un mauvais impact sur leur préparation.

Porte ouverte

Certains joueurs ont déjà brisé les règles de la quarantaine en ouvrant leur porte de chambre. Ils encourent des amendes allant jusqu’à 20 000 dollars australiens (19 600 dollars canadiens), et les récidivistes risquant d’être envoyés dans un autre hôtel avec un policier stationné devant leur porte, a prévenu la commissaire à la quarantaine de COVID-19 de l’État de Victoria, Emma Cassar.

Elle a cité un joueur « qui a ouvert sa porte pour essayer d’avoir une conversation avec son partenaire d’entraînement dans le couloir », tandis qu’un autre a acheté de la nourriture à emporter pour des amis du même étage « et a fait l’éloge de ses efforts et a ouvert sa porte pour le faire ». « Ce sont des actes de bas niveau mais vraiment dangereux que nous ne pouvons tout simplement pas tolérer », a estimé Mme Cassar.

PHOTO WILLIAM WEST, AGENCE FRANCE-PRESSE Bernard Tomic est l'un des joueurs qui doivent s'entraîner dans sa chambre d'hôtel pendant sa quarantaine.

Plusieurs joueurs, dont Sorana Cirstea et Belinda Bencic, se sont plaints de ne pas pouvoir s’entraîner, certains affirmant qu’ils n’étaient pas informés de l’existence d’un isolement total si une personne était déclarée positive.

« S’ils nous avaient fait part de cette règle avant, je n’aurais pas joué l’Australie », a publié sur Twitter la Roumaine Sorana Cirstea.

M. Tiley a affirmé que les joueurs étaient conscients des risques : « Nous avons été très clairs dès le début, c’est pourquoi nous avons regroupé les joueurs par contingents, il y avait toujours un risque que quelqu’un soit positif et doive passer 14 jours en quarantaine ».

Les Internationaux d’Australie avaient déjà été perturbés par le forfait de Roger Federer, blessé, tandis que la numéro 16 mondiale Madison Keys et le triple vainqueur du tournoi Andy Murray ont tous deux été testés positifs avant leur départ et n’ont donc pas embarqué sur les vols vers l’Australie.