Tennis : le patron de la WTA soutient l’idée de Federer d’une fusion avec l’ATP

(New York) Le PDG du circuit professionnel féminin de tennis (WTA) a exprimé mardi son soutien à une fusion avec le circuit masculin (ATP), souhaitée par Roger Federer et appuyée par Rafael Nadal ou Billie Jean King, dans une interview au New York Times.