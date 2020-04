Novak Djokovic a eu une « longue conversation » avec Roger Federer et Rafael Nadal sur « la manière de contribuer et la manière d’aider les joueurs moins bien classés [que nous] qui souffrent le plus de la situation actuelle ».

Novak Djokovic a déclaré qu’il avait discuté avec Roger Federer et Rafael Nadal de la possibilité de travailler de concert avec l’ATP pour créer un fonds d’aide pour les joueurs de tennis moins fortunés qui sont affectés par la pandémie du nouveau coronavirus.

Associated Press

Pendant une séance en direct sur Instagram, à laquelle a aussi participé le détenteur de trois titres du Grand Chelem en carrière Stanislas Wawrinka samedi, Djokovic a décrit la « longue conversation » qu’il a eue avec Federer et Nadal sur « la manière de contribuer et la manière d’aider les joueurs moins bien classés [que nous] qui souffrent le plus de la situation actuelle ».

PHOTO MIKE HUTCHINGS, ARCHIVES REUTERS Roger Federer et Rafael Nadal

Djokovic a mentionné qu’il aimerait amasser un montant variant entre 3 et 4,5 millions US, pour des joueurs qui seraient classés quelque part entre les 200e et 700e échelons mondiaux.

Il a ajouté que l’ATP et « fort probablement » les tournois majeurs auraient aussi leur mot à dire.

Le Serbe a souligné qu’un système serait développé afin de déterminer les joueurs qui ont le plus besoin d’argent.

Les circuits professionnels masculin et féminin sont à l’arrêt depuis plus d’un mois à cause de la pandémie de COVID-19, et leurs activités sont interrompues au moins jusqu’à la mi-juillet.