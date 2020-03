Les tournois de tennis qui doivent être présentés en Espagne ce printemps le seront à huis clos, a indiqué la Fédération de tennis du pays mercredi.

La Presse canadienne

« Afin de respecter les mesures préventives décrétées par le gouvernement espagnol, nous demandons qu’il n’y ait aucun spectateur lors des tournois de tennis qui se dérouleront au pays jusqu’à nouvel ordre », a évoqué la fédération par voie de communiqué.

Ainsi, le tournoi de la série ATP 500 de Barcelone, qui sera présenté dans six semaines, sera vraisemblablement affecté par cette décision. De plus, si les mesures ne sont pas levées d’ici ce temps, alors il pourrait être présenté à huis clos, tout comme le Masters de Madrid, deux semaines plus tard.

D’autre part, les organisateurs du Masters de Monte Carlo, qui doit commencer le 13 avril, ont émis un communiqué dans lequel ils ont indiqué qu’ils se plieraient aux exigences des autorités afin d’endiguer la propagation de la COVID-19.

« Suite aux dispositions des autorités monégasques et françaises du lundi 9 mars concernant l’organisation des prochaines manifestations sportives, la direction du Masters de Monte-Carlo tient à assurer le public que tout est mis en œuvre pour adopter les meilleures solutions face à l’épidémie de la COVID-19. Si le tournoi devait se dérouler à huis clos, la direction confirme à ses spectateurs que tous les billets achetés leur seront remboursés », pouvait-on lire dans le communiqué.

Par ailleurs, les organisateurs des finales de la Fed Cup ont annoncé que la compétition par équipes de tennis féminin sera remise.

« Après un examen attentif et une discussion sérieuse avec le conseil d’administration de l’ITF, le comité d’organisation local et à la lumière de l’annonce faite aujourd’hui (mercredi) par le gouvernement hongrois concernant les événements en salle, c’est avec regret que l’ITF a annoncé le report des finales de la Fed Cup, initialement prévues du 14 au 19 avril au Laszlo Papp Sport Arena de Budapest », pouvait-on lire dans le communiqué sur le site internet de la Fed Cup.

Le président de l’ITF, David Haggerty, n’a pas caché sa déception à la suite de cette annonce.

« Nous sommes extrêmement déçus d’avoir à prendre cette décision, mais nous ne risquerons pas la sécurité et le bien-être des joueurs, des capitaines, du personnel de l’événement ou des spectateurs. Cette décision n’a pas été prise à la légère ; la menace posée par le COVID-19 est grave et nous appelle à agir de manière responsable en tant que fédération et en tant qu’êtres humains. Cette situation dépasse le sport. »

En plus des finales de la Fed Cup, les matchs de barrage qui auront lieu les 17 et 18 avril dans huit endroits différents sur la planète ont également été reportés à une date ultérieure.