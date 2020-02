Kvitova défait Barty et passe en finale à l’Omnium du Qatar

(Doha) Petra Kvitova a défait la favorite Ashleigh Barty pour la première fois en plus d’un an et elle a aura l’occasion de signer un deuxième titre à l’Omnium du Qatar.

Associated Press

Kvitova a triomphé en trois manches de 6-4, 2-6, 6-4, vendredi, et elle aura maintenant rendez-vous avec la Biélorusse Aryna Sabalenka, samedi.

Sabalenka a battu Svetlana Kuznetsova 6-4, 6-3 en demi-finales.

Kvitova avait perdu ses quatre derniers affrontements contre Barty, mais cette victoire lui a permis de porter à 5-4 sa fiche en carrière contre l’Australienne.

Kvitova tentera de mettre la main sur un 29e titre de la WTA et un premier depuis avril. Sabalenka vise un sixième titre.

Lors de la finale du double féminin, la paire composée de Su-Wei Hsieh et Barbora Strycova a vaincu la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire lettonne Jelena Ostapenko en trois manches de 6-2, 5-7, 10-2.