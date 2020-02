(Dubaï, Émirats arabes unis) Novak Djokovic a sauvé trois balles de match consécutives pour vaincre Gaël Monfils et il s’est assuré son laissez-passer pour la finale des Championnats de Dubaï contre Stefanos Tsitsipas.

Associated Press

Monfils menait 6-3 au bris d’égalité de la deuxième manche, mais Djokovic a sauvé les trois balles de match quand il a poussé son adversaire à la faute avec son coup droit.

Djokovic a converti sa huitième balle de manche lorsque Monfils a commis une double faute. Il a ensuite eu la vie facile, triomphant 2-6, 7-6 (8), 6-1.

« C’est comme être au bord d’une falaise, a mentionné Djokovic à propos des balles de match. Vous savez qu’il n’y a pas de retour possible, alors vous devez essayer de trouver une façon de survivre, je suppose, et prier pour le meilleur et croire que vous pouvez y arriver, qu’il y a quelque chose qui va vous aider.

« Je me sens comme ça dans ces moments. OK, allons-y un point à la fois, un coup à la fois. Il n’y a pas de marge d’erreur. C’est ça. J’accepte la situation et j’essaie d’en tirer le meilleur parti. »

Djokovic en a profité pour prolonger deux séquences de victoires : 20 au circuit masculin qui remonte à la finale de la Coupe Davis en novembre et 17-0 contre Monfils.

Pendant ce temps, la défaite a mis fin à la séquence de 12 victoires consécutives de Monfils, avec la conquête des titres à Montpellier et Rotterdam ce mois-ci. Il s’agit d’un sommet personnel pour le Français.

Tsitsipas, deuxième tête de série, a défait l’Anglais Daniel Evans, 6-2, 6-3 sans lui offrir une occasion de bris à leur première confrontation.

PHOTO THAIER AL-SUDANI, REUTERS Stefanos Tsitsipas

« La qualité de mon tennis me satisfait, a reconnu Tsitsipas. Je suis vraiment impressionné par la qualité de mon jeu, et j’espère vraiment apporter le même niveau et peut-être encore mieux au prochain tour. »

Il a une fiche de 2-2 contre Djokovic.

Djokovic tentera de remporter son cinquième titre à Dubaï, après ses victoires en 2009, 2010, 2011 et 2013.

Tsitsipas, qui a perdu en finale à Dubaï il y a un an face à Roger Federer, sera en quête de son sixième titre en carrière. Il a remporté la finale à Marseille le week-end dernier contre le Québécois Félix Auger-Aliassime.