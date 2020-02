(Delray Beach) Le Canadien Milos Raonic a baissé pavillon 4-6, 7-6 (6) et 6-3 devant l’Américain format géant Reilly Opelka en demi-finales du tournoi de tennis de Delray Beach, dimanche.

La Presse canadienne

Raonic, de Thornhill, en Ontario, devait affronter Opelka, qui mesure six pieds, 11 pouces et pèse 225 livres, en demi-finales samedi, mais leur duel a été remis à cause des pluies abondantes qui ont balayé le secteur.

PHOTO DITA ALANGKARA, ARCHIVES AP Reilly Opelka

Ce duel de cogneurs s’est conclu après deux heures et sept minutes de jeu, Raonic et Opelka s’échangeant respectivement 16 et 19 as.

La victoire d’Opelka a mis la table pour une finale contre le Japonais Yoshihito Nishioka, en fin de journée dimanche.

Raonic, le 37e joueur mondial, devra donc patienter avant d’obtenir un premier titre sur le circuit de l’ATP depuis celui acquis à Brisbane, en Australie, en 2016.

Quant à Nishioka, 63e raquette au monde, il convoitera un deuxième titre en carrière, après avoir triomphé à Shenzhen, en Chine, en 2018.