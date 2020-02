(Marseille) Le Canadien Denis Shapovalov a mis un terme à une séquence de quatre défaites en disposant du Croate Marin Cilic 6-4, 4-6 et 6-2 au deuxième tour du tournoi en salle de Marseille, jeudi.

La Presse canadienne

Shapovalov, la quatrième tête de série, avait reçu un laissez-passer pour le deuxième tour avant d’évincer Cilic, 39e raquette mondiale, en un peu moins de deux heures de jeu.

Shapovalov, qui est classé 15e au monde, a décoché 17 as et n’a commis que deux doubles fautes. L’Ontarien, originaire de Richmond Hill, a également préservé six des sept balles de bris offertes à son adversaire.

Shapovalov affrontera en quarts de finale le Kazakh Alexander Bublik, 55e joueur mondial.

Pour sa part, le Québécois Félix Auger-Aliassime aura rendez-vous un peu plus tard jeudi avec le Français Pierre-Hugues Herbert.

Quant à lui, le Vancouvérois Vasek Pospisil et son partenaire de jeu Nicolas Mahut affronteront le Français Édouard Roger-Vasselin et l’Autrichien Jürgen Melzer en double masculin.

Popsisil croisera également le fer avec la deuxième tête de série, le Grec Stefanos Tsitsipas, en quarts de finale du tournoi de simple vendredi.

Shapovalov, qui est âgé de 20 ans, a grimpé jusqu’au 13e échelon mondial le mois dernier, avant d’encaisser une défaite au premier tour des Internationaux d’Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison.