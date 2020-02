(Rotterdam, Pays-Bas) Le Canadien Vasek Pospisil a poursuivi sa lancée et surpris le favori Daniil Medvedev 6-4, 6-3 au premier tour du tournoi de tennis en salle de Rotterdam, mercredi.

La Presse canadienne

Pospisil, qui pointe présentement au 104e rang mondial, a évincé Medvedev en une heure et sept minutes.

Le Vancouvérois a réussi huit as, contre sept pour le Russe, en plus de n’avoir commis que deux doubles fautes. Pospisil s’est également révélé très opportuniste contre la cinquième raquette mondiale, puisqu’il a converti trois de ses cinq balles de bris. En comparaison, il n’a cédé qu’une seule fois en six occasions de bris pour Medvedev.

Ce dernier, qui a gagné quatre titres la saison dernière, avait remporté leur seul duel précédent, en huitièmes de finale du Masters de Shanghai l’an dernier.

Pospisil affrontera au prochain tour le Serbe Filip Krajinovic, 39e joueur au classement mondial de l’ATP.

Par ailleurs, le Québécois Félix Auger-Aliassime affrontera un peu plus tard cet après-midi le Bulgare Grigor Dimitrov. Auger-Aliassime a gagné le seul match précédent entre les deux tennismen, au deuxième tour du tournoi du Queen’s Club de Londres l’été dernier.