(Rotterdam, Pays-Bas) Félix Auger-Aliassime a franchi avec succès le premier tour au tournoi de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Associated Press

Le Québécois de 19 ans a totalisé 16 as pour vaincre l’Allemand Jan-Lennard Struff 6-3, 1-6, 6-3. Il s’est toutefois compliqué la tâche, commettant notamment sept doubles fautes.

Auger-Aliassime, qui occupe le 21e rang mondial, avait subi la défaite aux mains de Struff, 34e mondial, à la Coupe de l’ATP le mois dernier.

« Ç’a vraiment été difficile, j’ai vécu tellement d’émotions pendant ce match, a déclaré Auger-Aliassime. Je sentais que j’avais des chances au premier jeu de la deuxième manche et tellement d’occasions de réussir le bris. C’était vraiment frustrant.

« Cela m’a fait perdre ma concentration dans la deuxième manche et j’ai cédé deux bris, ce qui n’est pas habituel pour moi. À la troisième manche, il fallait tirer un trait et aller de l’avant. Je suis vraiment content, c’est une très bonne leçon et une belle victoire après avoir si mal fait pour perdre la deuxième manche. »

À son prochain match mercredi, il affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov, qui a éliminé lundi l’Ontarien Denis Shapovalov, qui a perdu ses quatre derniers matchs.

Un autre Canadien, Vasek Pospisil, disputera son premier match du tournoi mercredi contre le Russe Daniil Medvedev, le favori du tournoi et cinquième joueur mondial.

Pospisil se présentera à Rotterdam après avoir atteint la finale de l’omnium Sud de France, dimanche, où il s’est incliné en deux manches face au Français Gaël Monfils.

Dans les autres matchs au programme, le Russe Karen Khachanov a eu raison de l’Italien Fabio Fognini 6-3, 6-3 ; le Russe Andrey Rubley a défait le Géorgien Nikoloz Basilashvili 6-2, 6-3 et le Slovène Aljaz Bedene a vaincu Benoit Paire 6-2, 6-4.