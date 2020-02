(Rotterdam) Le Canadien Denis Shapovalov a été éliminé dès le premier tour du tournoi de tennis de Rotterdam lundi.

La Presse canadienne

Huitième tête de série, Shapovalov a plié l’échine devant le Bulgare Grigor Dimitrov, qui l’a emporté 6-3, 7-6 (3).

Dimitrov a sauvé les trois balles de bris auxquelles il a fait face, et a réalisé un bris en trois tentatives au fil d’un duel très partagé.

PHOTO KOEN SUYK, AGENCE FRANCE-PRESSE Grigor Dimitrov

Détenteur du 16e rang lors de la publication du plus récent classement de l’ATP, lundi, Shapovalov a maintenant perdu ses quatre derniers matchs.

Lors de son prochain match, Dimitrov pourrait se retrouver de nouveau devant un Canadien puisqu’il affrontera le vainqueur du duel entre Félix Auger-Aliassime et l’Allemand Jan-Lennard Struff, qui sera présenté mardi.

Plus tôt lundi, Auger-Aliassime et le Polonais Hubert Hurkacz ont fait équipe en double et vaincu Wesley Koolhof, des Pays-Bas, et Nikola Mektic, de la Croatie, 6-3, 7-6 (9).

Par ailleurs, le Canadien Vasek Pospisil devrait jouer son premier match du tournoi mercredi contre le Russe Daniil Medvedev, le favori du tournoi et cinquième joueur mondial.

Pospisil se présentera à Rotterdam après avoir atteint la finale de l’Open Sud de France, dimanche. Il s’est cependant incliné en deux manches contre le Français Gaël Monfils.