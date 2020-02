(Bienne) Malgré une gigantesque victoire de la jeune Leylah Annie Fernandez contre Belinda Bencic en lever de rideau samedi après-midi, le Canada a subi l’élimination lors du tournoi de qualification en vue des Finales de la Fed Cup, s’inclinant 3-1 contre la Suisse devant une foule partisane à Bienne, en Suisse.

La Presse canadienne

Le sort du Canada s’est réglé lorsque Gabriela Dabrowski, une spécialiste du double qui se classe 448e au monde en simple, a subi un revers de 6-3, 6-4 contre Jil Teichman, 68e joueuse mondiale.

Après avoir été victime d’un bris au neuvième jeu qui ramenait le duel à service égal, Teichman a scellé l’issue du duel en frappant un revers en parallèle qui a tout juste touché l’extérieur de la ligne latérale, à la gauche de Dabrowski. La balle avait été appelée hors limites, mais une contestation vidéo a permis de renverser la décision en faveur de la Suissesse.

PHOTO PETER KLAUNZER, ASSOCIATED PRESS Jil Teichmann a remporté son mtach face à Gabriela Dabrowski pour donner la victoire à la Suisse.

Une victoire de Dabrowski aurait provoqué la tenue d’un match de double décisif auquel aurait possiblement participé Bianca Andreescu. Cette dernière, sixième joueuse au monde, avait dû faire impasse sur les affrontements en simple ce week-end car elle n’est pas assez rétablie d’une blessure au genou gauche survenue en octobre.

Par ailleurs, peu d’observateurs croyaient que le match entre Dabrowski et Teichman allait même avoir lieu. Bencic était largement favorite pour vaincre Fernandez et donner à la Suisse la troisième victoire requise, après qu’elle et Teichman eurent gagné les deux duels de simple inversés de vendredi. Or, la Lavalloise de seulement 17 ans a maintenu le Canada en vie en renversant Bencic 6-2, 7-6 (3) en moins de 90 minutes.

La victoire de Fernandez est plus étonnante encore que celle de l’Espagnole Sara Torribes Sormo, 78e joueuse mondiale, vendredi en Fed Cup face à la Japonaise Naomi Osaka, classée 10e. Fernandez s’est présentée sur le court au 185e rang du classement de la WTA tandis que Bencic avait doublé la Canadienne Bianca Andreescu au cinquième échelon à l’issue des récents Internationaux de tennis d’Australie.

Après la traditionnelle poignée de main à l’arbitre en chef, Fernandez a eu droit à une chaleureuse étreinte de la part de la capitaine de l’équipe canadienne, Heidi El Tabakh, qui l’attendait près du filet. Fernandez a reçu le même traitement de la part des autres membres de la formation canadienne qui se trouvaient à proximité de la surface de jeu.

PHOTO PETER KLAUNZER, ASSOCIATED PRESS La capitaine de l’équipe canadienne, Heidi El Tabakh

« C’est une très belle victoire. Je suis très contente de pouvoir jouer contre Belinda, premièrement, qui est une très bonne joueuse, très gentille. Et de pouvoir jouer contre une top 10, une top 5, c’est un moment incroyable pour moi. Juste de pouvoir être sur le même court qu’elle et d’avoir la victoire pour mon équipe, c’était la cerise sur le sundae », a déclaré Fernandez après son duel.

« Avec la victoire, je pense que ça va donner plus de confiance à mon équipe, avait aussi estimé Fernandez. J’espère que Gaby va pouvoir prendre ce momentum et avoir une deuxième victoire pour jouer un double décisif. »

Le souhait de Fernandez ne s’est toutefois pas réalisé, et le Canada devra maintenant passer par un match de barrage pour participer à ce tournoi de qualification l’année prochaine. L’adversaire du Canada sera connu prochainement.

Débuts de sets solides

Vaincue en deux manches par Teichman vendredi malgré une belle opposition, Fernandez a commencé le match en force en gagnant trois des quatre premiers jeux, dont deux au service de Bencic.

Fernandez a maintenu la cadence et a conclu le premier set en brisant de nouveau le service de Bencic, aidée par deux doubles fautes de son expérimentée rivale lors de ce huitième jeu.

Fernandez a été tout aussi incisive en début de deuxième manche en se donnant une avance de 3-0, incluant un bris au deuxième jeu. Bencic est venue de l’arrière et ramené le match à service égal grâce à un bris lors du cinquième jeu.

À partir de ce moment, les deux joueuses ont réussi à protéger leur service jusqu’à ce qu’un bris d’égalité devienne nécessaire.

Fernandez a pris le contrôle du jeu en réussissant un mini-bris lors du sixième point, pour se donner une avance de 4-2. Après avoir concédé un point à Bencic au service de la Suissesse, Fernandez a gagné les trois derniers points pour inscrire la victoire.

Malgré ce résultat complètement inattendu, Fernandez gardait les deux pieds bien sur terre.

« Je pense qu’il s’agit d’un grand pas en avant pour moi, mais même si j’ai gagné aujourd’hui, nous allons devoir rentrer à la maison, recommencer à zéro, recommencer du début, et faire les ajustements nécessaires pour affronter une autre joueuse dans un tournoi de la WTA. »

Possiblement gonflée à bloc à la suite du triomphe de Fernandez, Dabrowski, qui, vendredi, avait été appelée à remplacer Eugenie Bouchard, blessée à un poignet, a pris le contrôle du premier set en gagnant les deux premiers jeux. Cependant, Teichman s’est vite ressaisie en gagnant six des sept suivants, incluant les quatre derniers.

Forte d’un avantage d’un bris au deuxième set, Teichman semblait se diriger vers une victoire facile alors qu’elle est parvenue à se bâtir un coussin de 5-2 en deuxième manche. Dabrowski a prolongé le duel en gagnant son service puis celui de Teichman pour ramener le match à service égal.

Teichman a cependant réussi son sixième bris du match pour amorcer les célébrations sur le banc de la Suisse et mettre fin aux derniers espoirs du Canada.