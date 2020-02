Federer et Nadal battent le record d’affluence pour un match de tennis

(Le Cap) Record battu ! 48 000 personnes environ assistaient vendredi soir au Cap, en Afrique du sud, au match de gala entre Roger Federer et Rafael Nadal, soit la plus grande affluence de l’histoire pour un match de tennis.

Agence France-Presse

Le précédent record avait été établi en novembre 2019 au Mexique, avec 42 517 personnes rassemblées dans les arènes de Mexico pour voir le Suisse affronter l’Allemand Alexander Zverev.

Ce passage par la « plaza de toros » de Mexico s’insérait au milieu d’une tournée lucrative pour les joueurs en Amérique latine avec des matchs au Chili, en Argentine et en Équateur.

Pour cette rencontre de la démesure, dans le stade du Cap, les bénéfices seront cette fois-ci reversés à la Fondation que Federer a mis sur pieds il y a 16 ans pour soutenir l’éducation des enfants de six pays africains : Afrique du sud, Namibie, Botswana, Malawi, Zambie, Zimbabwe.

C’est le 6e« match pour l’Afrique » au profit de la Fondation mais c’est la première fois qu’il est organisé sur le continent africain. Les précédents, le premier il y a 10 ans, avaient été organisés en Europe ou aux États-unis.

« On espère récolter au moins un million de dollars. Je pense que ce sera plus que cela », avait déclaré Federer à son arrivée mercredi au Cap grâce « à la vente des billets, aux commanditaires et un dîner de la Fondation où Bill Gates participe également ».

PHOTO MIKE HUTCHINGS, REUTERS Roger Federer et Rafael Nadal

Un match de double avec le milliardaire philanthrope américain et l’animateur de télévision américain né en Afrique du sud, Trevor Noah, a ouvert la soirée.

« Ce match restera gravé dans ma mémoire », a déclaré avant la rencontre Federer dont la mère, Lynette, est sud-africaine. Elle avait pris place dans les tribunes remplies du Cape Town Stadium, où étaient visibles des pancartes « Bienvenue à la maison Roger ».

Plus tôt dans l’après-midi, Federer et Nadal ont joué au tennis avec des enfants des townships de Hout Bay, près du Cap.

Pendant son séjour en Afrique du Sud, Federer a également rencontré le capitaine des Springboks champions du monde de rugby au Japon, Siya Kolisi. « Son histoire est si puissante. Il a une occasion incroyable de faire changer les choses », avait déclaré le Suisse.

Kolisi était aussi invité de la soirée de gala et a été acclamé lors de son entrée sur le terrain de tennis. Il a offert à Federer un maillot des Springboks avec lequel le Suisse a effectué son échauffement.

Avant Mexico, la précédente affluence d’ampleur datait du 8 juillet 2010 lors d’une exhibition entre la Belge Kim Clijsters et l’Américaine Serena Williams qui avait réuni 35 681 spectateurs au stade Roi-Baudoin à Bruxelles.