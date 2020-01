PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS

(Melbourne) L’Américaine Sofia Kenin a causé à la fois surprise et déception à l’Aréna Rod-Laver en éliminant l’Australienne Ashleigh Barty, numéro un mondiale, 7-6 (6), 7-5 en demi-finale des Internationaux de tennis d’Australie jeudi.

Associated Press

Sous un soleil de plomb et par une température de 38 Celsius, Kenin a étalé toutes ses habiletés face à une joueuse qui évoluait devant ses compatriotes, et qui attendent depuis plus de 40 ans la chance d’acclamer l’un ou l’une des leurs au premier tournoi du Grand Chelem de l’année.

En finale, samedi, Kenin affrontera la gagnante du match qui sera présenté plus tard jeudi entre la Roumaine Simona Halep et l’Espagnole Garbine Muguruza.

Kenin, 14e tête de série, a sauvé deux balles de manche lors du bris d’égalité de la première manche et inscrit les quatre derniers points pour boucler la manche initiale en 61 minutes.

Aucune des deux joueuses n’est parvenue à récolter un bris lors de cette première manche, bien que Barty ait eu trois chances lors du sixième jeu. Mais l’Américaine de 21 ans, qui participait aux demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois, a tenu le coup.

Barty n’a pas raté sa chance lors du troisième jeu de la deuxième manche pour se donner une avance de 2-1. Barty a ensuite été intraitable à son service jusqu’au 10e jeu, lorsqu’elle a donné deux chances de bris à sa jeune rivale.

Kenin n’a pas su profiter de la première, mais à la deuxième occasion, elle a vu Barty rater une volée du coup droit, ramenant le match à service égal, 5-5.

Gonflée à bloc, Kenin a gagné le jeu suivant à son service sans concéder un seul point et s’est donné deux balles de match au service de Barty.

L’Australienne a sauvé la première grâce à un incisif coup droit en croisé, mais pas la seconde alors qu’elle a expédié un coup droit loin au-delà de la ligne de fond.

Barty était la première Australienne depuis Wendy Turnbull, en 1984, à se qualifier pour les demi-finales des Internationaux d’Australie. Elle espérait devenir la première joueuse de son pays, hommes ou femmes, à gagner le championnat national depuis Chris O’Neil, victorieuse du simple féminin en 1978.