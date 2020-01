(Montréal) Bianca Andreescu fait partie de la formation canadienne annoncée mardi en vue de la Fed Cup, qui se tiendra la semaine prochaine contre la Suisse, à Bienne.

Gregory Strong

La Presse canadienne

Elle pourrait alors revenir d’une pause de trois mois causée par une blessure, mais ce n’est pas certain.

« Nous ne prenons aucune décision pour le moment, a confié l’entraîneur Sylvain Bruneau, rejoint au téléphone. Elle est admissible, elle fait partie de l’équipe. Une chose est sûre, elle ne jouera que si elle est parfaitement, parfaitement prête. Si elle est seulement sur le point d’être (prête), elle ne jouera pas. »

Andreescu, Eugenie Bouchard, Leylah Annie Fernandez et la spécialiste du double Gabriela Dabrowski forment la brigade annoncée par Tennis Canada.

Les gagnantes des confrontations mériteront une place en Finales de la Fed Cup, en avril.

Le Canada va affronter la Suisse sur une surface dure à l’intérieur, les 7 et 8 février.

Une Andreescu en santé donnerait au Canada un atout de taille contre la Suissesse Belinda Bencic, qui, au 7e rang, est une position en dessous de l’Ontarienne à la WTA.

Andreescu n’a pas disputé de match depuis une blessure au genou gauche subie lors des Finales de la WTA à Shenzhen, en Chine. Elle espérait revenir au jeu à Melbourne, ce mois-ci, mais elle s’est retirée avant que débute la première étape du Grand Chelem.

PHOTO ANDY WONG, ARCHIVES AP Bianca Andreescu reçoit des traitements lors des Finales de la WTA à Shenzhen, en Chine

Bruneau a dit qu’Andreescu a fait des progrès à l’entraînement et qu’elle bénéficierait du voyage à Bienne, qu’elle joue ou non. Il n’y aura pas de décision sur son statut précis avant la semaine prochaine.

« Ça pourrait être une semaine d’entraînement où elle frappe des balles avec les filles, a dit Bruneau. S’entraîner intensément, faire beaucoup de mise en forme. »

« Mais si elle est prête, ça pourrait être une bonne occasion. On parle seulement de deux matchs. Ce n’est pas un tournoi où vous jouez cinq ou six matchs, donc ça pourrait être une bonne chose. On verra. »

La capitaine Heidi El Tabakh peut faire jusqu’à deux changements au groupe avant le 6 février, date du tirage au sort. Les joueuses peuvent aussi être nommées aussi tard qu’une heure avant une rencontre.

L’équipe perdante fera face en avril à une nation du groupe régional I, pour avoir une chance d’atteindre les qualifications de 2021.

En plus de Bencic, la Suisse compte sur Jil Teichmann (68e au monde), Viktorija Golubic (76e), Stefanie Voegele (117e) et Timea Bacsinszky (180e).

Heinz Guenthardt sera le capitaine de la Suisse qui est neuvième au monde, quatre places devant le Canada.

En avril, l’unifolié a été battu 4-0 par les Tchèques en éliminatoires du Groupe mondial.

Andreescu, 19 ans, a composé avec des blessures tout au long d’une saison 2019 exceptionnelle. Elle a commencé l’année hors du top 150 mais a grimpé en flèche en remportant l’Omnium BNP Paribas et la Coupe Rogers, puis les Internationaux des États-Unis.

Une blessure à l’épaule subie en mars dernier l’a limitée à un match d’avril à juillet, inclusivement. Elle s’est retirée après un seul match à Roland-Garros, puis elle n’a pas joué à Wimbledon.

L’athlète de Mississauga n’a pas voulu fournir de détails sur la gravité de sa blessure au genou.

« Je n’ai pas besoin de chirurgie, donc je ne dirais pas que c’est très mauvais (comme situation), a t-elle déclaré, le mois dernier. Je ne peux pas vraiment en dire beaucoup à ce sujet. J’essaie simplement de me réadapter autant que possible et de rester aussi positive que possible. »

Andreescu s’est tordue le genou lorsqu’elle s’est étirée pour effectuer un retour en coup droit pendant un match, à la fin octobre.

Bruneau a mentionné qu’Andreescu a repris l’entraînement sur le terrain le mois dernier, à Los Angeles, avant de se rendre à Barcelone pour rencontrer le Dr Angel Ruiz Cotorro. Celui-ci a aidé la star espagnole Rafael Nadal en lien à des problèmes de genou, ces dernières années.

Andreescu s’est entraînée le plus récemment à Monaco.

« Les choses avancent bien, a dit Bruneau. Elle frappe très bien la balle, mais nous avons été prudents avec le mouvement. Nous allons voir comment ça va. »

Les Finales de la Fed Cup ont une nouvelle formule cette année. La France, championne en titre, l’Australie, finaliste en 2019, la Hongrie, pays hôte, et la République tchèque, invitée, ont déjà leur place dans le tournoi de 12 nations, qui se déroulera à Budapest.

Sur le circuit de la WTA, Andreescu est inscrite aux tournois de Dubaï et Doha, à la fin février.

La Lavalloise Fernandez est 207e au monde. La joueuse de 17 ans a remporté trois matchs de qualification aux Internationaux d’Australie.

Bouchard, une ancienne numéro cinq, est actuellement classée 212e.

Dabrowski se trouve en huitième position en double féminin. Elle vient d’atteindre les quarts de finale en double mixte à Melbourne.