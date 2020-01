(Melbourne, Australie) Le numéro 1 mondial Rafael Nadal a remporté le duel électrique qui l’opposait lundi au fantasque Nick Kyrgios 6-3, 3-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) pour atteindre les quarts de finale des Internationaux d’Australie.

Agence France-Presse

« C’était un match vraiment très dur. On aurait dit que je contrôlais au premier set, mais en fait, contre Nick on ne contrôle jamais. On l’a vu au deuxième set », a commenté Nadal, arborant pour l’interview sur le court une casquette noire des Lakers, en hommage à Kobe Bryant, la légende de la NBA décédée dimanche en Californie.

Kyrgios, fanatique de basket, était entré sur le court et avait fait l’échauffement vêtu d’un maillot jaune de la franchise de Los Angeles, floqué du numéro 8 de Bryant.

L’Espagnol affrontera l’Autrichien Dominic Thiem (5e), qu’il a battu lors des deux dernières finales de Roland-Garros, pour une place en demi-finales.

Kyrgios s’est pourtant montré sérieux et appliqué, et décidément son jeu atypique gêne le Majorquin qui mène désormais cinq victoires à trois dans leurs face-à-face.

Usant de quelques coups en touché et peu orthodoxes, il est parvenu à déstabiliser Nadal, comme ce coup droit slicé qu’il a poussé très, très loin le long de la ligne alors que Nadal avait commencé à avancer : l’Espagnol a semblé avoir beaucoup de mal à lire la trajectoire et s’est trouvé mal placé, débordé par la balle pourtant peu rapide.

« Quand Nick joue comme aujourd’hui, avec cette attitude positive, il apporte beaucoup à notre sport. C’est un des plus grands talents du circuit et j’aime le Nick Kyrgios qu’on a vu pendant tout ce tournoi », a ajouté Nadal dont les relations personnelles avec l’Australien sont plutôt tendues.

Kyrgios a quand même eu quelques sautes d’humeur. Il a ainsi fracassé sa raquette par terre dans le bris d'égalité du troisième set. En voulant ensuite faire passer le cadre défiguré à son staff, il l’a jeté maladroitement, ce qui lui a valu un avertissement.

En remportant le bris d'égalité acharné du troisième set, Nadal semblait avoir fait le plus dur.

Malgré une certaine résistance, soutenu farouchement par le public, Kyrgios est apparu physiquement émoussé après son match épique contre Khachanov au troisième tour : cinq sets avec quatre bris d'égalité dont le super bris d'égalité du cinquième set pour près de 4 h 30 de jeu samedi.

L’Australien a commencé à manquer de lucidité, de précision et de touché, à l’image de ce long échange auquel il veut mettre un terme en balançant un énorme coup droit qui survole le court à plat et va s’arrêter dans le mur de la tribune derrière Nadal…

Un peu plus tard, il s’effondre sur le court à la fin d’un échange pour reprendre sa respiration : Nadal s’échappe 4-2.

Mais l’Australien est parvenu à refaire son retard et à pousser Nadal dans un nouveau bris d'égalité qu’il perdra d’une nouvelle balle restée accrochée dans le filet. Nadal, soulagé, pouvait exulter.