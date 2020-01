(Melbourne) Le tableau féminin de les Internationaux d’Australie a connu une nouvelle lourde perte samedi avec l’élimination dès le 3e tour de la numéro 2 mondiale tchèque Karolina Pliskova par la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (30e) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) en 2 h 25.

Agence France-Presse

Pliskova, demi-finaliste à Melbourne l’an dernier, n’avait encore jamais perdu contre la Russe. Son élimination prématurée s’ajoute à celles la veille de la tenante du titre Naomi Osaka et de Serena Williams qui visait un 24e titre du Grand Chelem.

« Je ne sais pas quoi dire… évidemment, je suis très heureuse, mais il va me falloir du temps pour réaliser », a commenté la Russe (28 ans) qui avait perdu ses six rencontres jusque-là avec Pliskova (27 ans).

La dernière remontait au 2e tour sur le gazon d’Eastbourne en 2018 où elle avait pris pour la première fois une manche à la Tchèque.

« Je me suis vraiment amusée, a assuré Pavlyuchenkova samedi. J’adore ce jeu (le tennis, NDLR) et c’est ce qui me fait avancer. J’ai très faim et je suis très motivée, alors j’espère aller plus loin. »

Elle affrontera l’Allemande Angelique Kerber, ex-numéro 1 mondiale aujourd’hui 18e et lauréate de les Internationaux d’Australie en 2016, pour une place en quarts de finale.

La Russe a déjà atteint les quarts à Melbourne en 2017 et l’an dernier.

Pliskova, met ainsi un terme brutal a une jolie série aux Internationaux d’Australie : depuis 2013, elle avait toujours progressé ou fait au moins aussi bien d’une année sur l’autre. Eliminée au 1er tour en 2013, elle avait atteint le 2e en 2014, puis le 3e en 2015 et 2016, les quarts de finale en 2017 et 2018, et les demi-finales en 2019.