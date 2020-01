Internationaux d’Australie: jusqu’où iront les Canadiens?

Jamais les joueurs canadiens n’ont abordé un tournoi du Grand Chelem en aussi bonne position. Denis Shapovalov (13e), Félix Auger-Aliassime (20e) et Milos Raonic (32e) sont parmi les têtes de série et tous peuvent causer des surprises, même si les favoris restent Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Chez les femmes, l’Américaine Serena Williams vise un 24e titre record du Grand Chelem, mais le tableau est très ouvert. En l’absence de la sixième mondiale Bianca Andreescu, toujours gênée par une blessure, la jeune Leylah Fernandez sera la seule Canadienne en simple.