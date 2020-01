Les surfaces de jeu sur les courts extérieurs n’étaient pas totalement sèches à cause des fortes pluies qui s’étaient abattues plus tôt en journée.

(Melbourne) Une pluie matinale à Melbourne a retardé de plus d’une heure le début des matchs devant avoir lieu sur les courts extérieurs, jeudi, aux Internationaux de tennis d’Australie.

Associated Press

Le soleil brillait et la pluie avait cessé à Melbourne Park lorsqu’ont commencé les matchs dans les trois enceintes munies d’un toit rétractable. Toutefois, les surfaces de jeu sur les courts extérieurs n’étaient pas totalement sèches à cause des fortes pluies qui s’étaient abattues plus tôt en journée.

Les organisateurs ont annoncé que les matchs sur les courts extérieurs allaient commencer à 12 h 30, heure de Melbourne (20 h 30, heure du Québec).

L’Espagnole Garbine Muguruza a amorcé les hostilités à l’Aréna Rod-Laver face à l’Australienne Ajla Tomljanovic. Rafael Nadal, favori du simple masculin, doit jouer le dernier match de la journée sur le même court, contre l’Argentin Federico Delbonis.

PHOTO KAI PFAFFENBACH, REUTERS Rafael Nadal

Milos Raonic, 32e tête de série et seul Canadien toujours en lice en simple, devrait affronter, vendredi, le Grec Stefanos Tsitsipas, classé sixième, en troisième ronde.

Par ailleurs, le Canadien Vasek Pospisil et le Hongrois Hubert Hurkacs doivent disputer leur match de premier tour en double face aux Britanniques Jamie Murray et Neal Skupski, 14e têtes de série.

Du côté féminin, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Lettone Jelena Ostapenko, classées sixièmes, tenteront d’accéder à la deuxième ronde face à Tomljanovic et à la Grecque Maria Sakkari.

Les prévisions météorologiques faisaient état d’un ciel dégagé mais de conditions venteuses pour le reste de la journée.