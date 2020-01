(Melbourne, Australie) Ce fut une journée sombre pour les représentants de l’unifolié. Et pas à cause des incendies de forêt qui sévissent toujours au pays du kangourou. Trois des quatre Canadiens qui figuraient au tableau principal des Internationaux de tennis d’Australie ont été éliminés dès le premier tour, mardi.

La Presse canadienne

Milos Raonic est le seul Canadien à avoir franchi le premier tour grâce à sa victoire contre l’Italien Lorenzo Giustino 6-2, 6-1, 6-3.

Certes, sur le tableau indicateur, on aurait dit un match classique de trois sets, mais il aura fallu deux jours — et un nombre incalculable d’interruptions, pour permettre à l’Ontarien d’atteindre le deuxième tour à Melbourne Park.

Raonic menait deux sets à zéro et 5-2 au troisième lorsqu’une pluie soutenue a entraîné l’interruption de son duel contre Giustino, un joueur qui a obtenu sa place dans le tableau principal à la suite de l’abandon de Radu Albot, une heure seulement avant le début du match de premier tour.

PHOTO WILLIAM WEST, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Milos Raonic est le seul Canadien à avoir franchi le premier tour des Internationaux d'Australie.

Le finaliste de Wimbledon en 2016 a effectué un retour sur le court mardi matin, et signé la victoire. Il n’y avait aucune urgence en lever de rideau, a confié Raonic, qui a été ralenti par une série de blessures et qui est la dernière tête de série — c’est-à-dire la 32e — en Australie.

« Si j’avais été au service, alors peut-être que j’aurais augmenté la cadence. Mais puisque j’étais au retour et que je devais me déplacer, alors ça n’était pas si grave, a-t-il expliqué. Et la pluie est arrivée très rapidement. Dès qu’elle a commencé — ce n’était pas comme si nous pouvions disputer un point ou deux de plus, parce que ce n’étaient pas quelques grains. »

Raonic a accédé aux quarts de finale en Australie l’an dernier et au quatrième tour à Wimbledon, mais il s’est absenté des Internationaux de France et des États-Unis à cause des blessures.

« Depuis la fin de la saison, j’ai pris du temps pour soigner mon dos et d’autres petits bobos, a-t-il mentionné. J’ai été en mesure de m’entraîner pendant six ou sept semaines consécutives sans rechute, sans douleur. Je suis reconnaissant.

« Commencer la saison comme ça, surtout après avoir été incapable de jouer beaucoup de matchs, et jouer de cette façon, pour une deuxième journée consécutive, en étant efficace, c’est très positif. Je peux bâtir là-dessus », a confié le tennisman de Thornhill, en Ontario.

Plus tôt en journée, en ce début de semaine décevant pour les Canadiens, le Québécois Félix Auger-Aliassime a été vaincu par le qualifié Ernests Gulbis, classé 256e au monde. Le Letton a gagné 7-5, 4-6, 7-6 (4) et 6-4 aux dépens de la 20e tête de série.

L’hécatombe s’est poursuivie en fin de soirée, lorsque Vasek Pospisil, de Vancouver, s’est incliné 7-6 (4), 6-4, 7-5 devant le Croate Ivo Karlovic, un vétéran âgé de 40 ans classé 124e au classement mondial de l’ATP.

Lundi, l’Ontarien Denis Shapovalov, 13e tête de série, a été surpris par le Hongrois Marton Fucsovics, 67e au monde.

Chez les dames, la seule Canadienne au tableau principal, Leylah Annie Fernandez, de Laval, a subi l’élimination dès le premier tour. L’adolescente de 17 ans de Laval a été vaincue mardi par l’Américaine Lauren Davis en deux manches, 6-4, 6-2.

— Avec l’Associated Press