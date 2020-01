(Adélaïde) Le Québécois Félix Auger-Aliassime a aisément accédé aux demi-finales du tournoi international d’Adélaïde.

La Presse canadienne

La deuxième tête de série a eu besoin de seulement 55 minutes pour venir à bout de l’Australien Alex Bolt 6-3, 6-0 en quarts de finale de ce tournoi de la série ATP Tour 250, jeudi.

Auger-Aliassime, qui est âgé de seulement 19 ans, a claqué huit as, n’a commis aucune double faute et a remporté 90 % des points avec sa première balle de service.

Le représentant de l’unifolié, qui est classé 22e au monde, n’a pas été confronté à la moindre balle de bris contre la 157e raquette mondiale.

Auger-Aliassime aura maintenant rendez-vous avec la troisième tête de série, le Russe Andrey Rublev, en demi-finales de ce tournoi préparatoire aux Internationaux d’Australie.

Rublev a gagné leur seul duel précédent, sur la terre battue en Croatie en 2018.

L’Américain Tommy Paul croisera le fer avec le Sud-Africain Lloyd Harris dans l’autre demi-finale.

Par ailleurs, Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, et Darija Jurak, de la Croatie, ont atteint la finale du double féminin.

La paire, troisième tête de série, a disposé de la Tchèque Lucie Hradecka et de la Slovène Andreja Klepac 6-7 (6), 7-6 (3), 10-5.

Dabrowski et Jurak affronteront les favorites, la Chinoise Yifan Xu et l’Américaine Nicole Melichar, en finale. Dabrowski et Xu ont rompu leurs liens en double à l’issue de la dernière campagne.

Entre-temps, les joueuses qui se sont affrontées en finale des Internationaux de France, Ashleigh Barty et Marketa Vondrousova, ont généré le même résultat à Adélaïde : une victoire écrasante de la no 1 mondiale.

L’Australienne a écrasé Vondrousova 6-3, 6-3 pour se retrouver dans le carré d’as féminin.

Barty y affrontera l’Américaine Danielle Collins, qui a battu la Suissesse Belinda Bencic 6-3, 6-1.

Aryna Sabalenka doit croiser le fer avec Dayana Yastremska dans l’autre demi-finale, prévue vendredi.

Yastremska a défait Donna Vekic 6-4, 6-3, tandis que Sabalenka a surpris la deuxième tête de série Simona Halep 6-4, 6-2.

Halep a gagné les Internationaux de France en 2018 et Wimbledon en 2019. Elle a aussi atteint la finale des Internationaux d’Australie en 2018.

— Avec l’Associated Press