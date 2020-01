(Melbourne, Australie) La plupart des tennismen canadiens ont appris l’identité de leurs adversaires au premier tour des Internationaux d’Australie, à la suite du tirage au sort qui a été effectué jeudi.

La Presse canadienne

Le joueur le mieux classé du contingent canadien en vertu de sa 13e place, Denis Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, aura rendez-vous avec le Hongrois Marton Fucsovics, 66e raquette mondiale.

Pour sa part, la 32e tête de série Milos Raonic, de Thornhill, en Ontario, croisera le fer avec le Moldave Radu Albot, 48e au monde, tandis que Vasek Pospisil, de Vancouver, affrontera au premier tour le géant croate Ivo Karlovic.

Seul le Québécois Félix Auger-Aliassime, la 20e tête de série à Melbourne, ignore l’identité de son adversaire au premier tour ; ce sera un qualifié.

Les Canadiens Brayden Schnur et Steven Diez pourraient aussi accéder au tableau principal, mais ils devront d’abord franchir le processus de qualifications. Ils sont présentement au deuxième tour.

Du côté des dames, les Québécoises Eugenie Bouchard, de Westmount, et Leylah Annie Fernandez, de Laval, ne sont plus qu’à une seule victoire — en qualifications — d’obtenir leur laissez-passer pour le tableau principal.

Un choc américain chez les dames

D’autre part, Coco Gauff et Venus Williams s’affronteront de nouveau au premier tour d’un tournoi du Grand Chelem. La plus jeune joueuse inscrite au tableau principal des Internationaux d’Australie a appris qu’elle sera confrontée à la plus expérimentée. Les deux joueuses américaines se retrouvent également dans une portion du tableau très relevée, en compagnie de la championne en titre, la Japonaise Naomi Osaka.

D’ailleurs, la gagnante du duel Gauff-Williams pourrait devoir affronter Osaka au troisième tour, et peut-être même la détentrice de 23 titres majeurs en carrière, Serena Williams, en quarts de finale.

Serena Williams vient tout juste de triompher à la Classique ASB à Auckland, et il s’agissait de son premier titre depuis celui des Internationaux d’Australie en 2017. Osaka croisera le fer au premier tour avec Marie Bouzkova, tandis que la huitième tête de série, Serena Williams, aura rendez-vous avec Anastasia Potapova.

Pour sa part, le champion en titre, Novak Djokovic, et le Suisse Roger Federer ont appris qu’ils feront partie de la même moitié du tableau masculin. Le favori du tournoi, Rafael Nadal, s’est révélé encore moins chanceux, puisqu’il pourrait devoir affronter Nick Kyrgios au quatrième tour et potentiellement Dominic Thiem — le tennisman qui l’a battu lors des deux dernières finales aux Internationaux de France — en quarts de finale.

Les Internationaux d’Australie se mettront officiellement en branle à Melbourne Park lundi.

— Avec l’Associated Press