Denis Shapovalov, deuxième tête de série du tournoi et 13 e au classement mondial de l’ATP, avait reçu un laissez-passer pour le second tour.

(Auckland, Nouvelle-Zélande) Denis Shapovalov est sorti gagnant d’un duel de Canadiens, mercredi, au deuxième tour de la Classique de tennis ASB disputée à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

La Presse canadienne

L’Ontarien âgé de 20 ans a eu le meilleur sur Vasek Pospisil, de Vancouver, en deux manches de 6-4, 7-6 (2). Le match a été disputé sur le court central, par une température légèrement inférieure à 20 degrés Celsius.

Shapovalov, deuxième tête de série du tournoi et 13e au classement mondial de l’ATP — son meilleur à vie —, avait reçu un laissez-passer pour le deuxième tour.

Quant à Pospisil, qui a 29 ans et qui est présentement 146e joueur mondial, il s’était qualifié pour le deuxième tour du tournoi ATP Tour 250 après avoir vaincu Joao Sousa, du Portugal, en lever de rideau du tournoi.

Les deux joueurs ont obtenu leur laissez-passer pour le tableau principal des Internationaux d’Australie, qui commenceront la semaine prochaine. Ce sera le premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Shapovalov a présenté une fiche de 2-2 contre des adversaires du top-20 mondial la semaine dernière à la Coupe de l’ATP. Il a surpris les sixième et septième raquettes mondiales, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, avant de s’incliner en trois sets devant les deuxième et 18e joueurs mondiaux, Novak Djokovic et Alex de Minaur.

Pospisil n’a pas pris part à la Coupe ATP.

D’autre part, l’Américain John Isner a surpris le champion en titre Tennys Sandgren 7-6 (3), 6-7 (1), 6-3 au deuxième tour.

Isner avait gagné ce tournoi en 2010 — c’était son premier titre de l’ATP en carrière — et en 2014. Il s’agit de ses seules victoires en carrière à l’extérieur des États-Unis. Bien qu’il y participe souvent, ses dernières présences n’ont pas été très fructueuses.

L’Espagnol Feliciano Lopez a fait partie des joueurs qui ont dû disputer deux matchs mercredi, à cause des nombreuses interruptions provoquées par la pluie plus tôt dans le tournoi. Le vétéran âgé de 38 ans a vaincu le favori, l’Italien Fabio Fognini, en trois manches de 3-6, 6-4, 6-4, après avoir défait un peu plus tôt son compatriote Pablo Andujar 3-6, 7-6 (4), 6-4 au premier tour.