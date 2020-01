(Sydney) L’Espagne et la Serbie disputeront dimanche à Sydney la première finale de la Coupe ATP, lors d’un affrontement royal qui opposera les N.1 et N.2 mondiaux, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Agence France-Presse

Le Majorquin et le Serbe, les deux joueurs qui ont dominé l’année 2019 en raflant les quatre tournois du Grand Chelem – Roland-Garros et l’US Open pour Nadal, les Internationaux d’Australie et Wimbledon pour Djokovic –, se retrouveront dans le second simple.

Dans la première demi-finale samedi, la Serbie a dominé la Russie 3 victoires à 0. Dans la seconde, l’Espagne mène 2 à 0 contre l’Australie après les deux premiers simples remportés par Roberto Bautista (N.10 mondial) et Nadal, et est donc assurée de la victoire sur l’Australie avant même le double.

PHOTO WILLIAM WEST, AGENCE FRANCE-PRESSE

Mais que ce fut dur pour Djoko et Rafa ! Après la victoire de leurs coéquipiers respectifs, Dusan Lajovic pour la Serbie, Roberto Bautista pour l’Espagne, ils se devaient d’apporter le deuxième point, celui de la victoire, à leur équipe.

Ils ont dû tous deux batailler pendant trois sets avant d’y parvenir : Djokovic s’est défait difficilement de Daniil Medvedev, qui a explosé au plus haut niveau en 2019 en atteignant notamment la finale de l’US Open, 6-1, 5-7, 6-4. Nadal est ensuite parvenu à se débarrasser du jeune loup australien Alex De Minaur (N.18) en surmontant la perte du premier set, 4-6, 7-5, 6-1.

« Exceptionnel et épuisant »

« Ça a été un match exceptionnel et épuisant, avec beaucoup de rallyes. Daniil Medvedev est l’un des meilleurs joueurs du monde, et il a montré aujourd’hui pourquoi », a déclaré Djokovic. « Il est difficile à déborder du fond du court, grand, et possède un bon service », a ajouté le N.2 mondial.

Djokovic, qui avait perdu le premier set contre le Canadien Denis Shapovalov en quarts, a cette fois démarré en trombe, pour remporter contre le N.5 mondial le premier set 6-1 en à peine plus d’une demi-heure.

Mais, alors que le Serbe avait brisé dès le premier jeu du deuxième set, un autre match a commencé : Medvedev a remporté les trois jeux suivants, Djoko s’est énervé et le Russe a égalisé à une manche partout.

PHOTO WILLIAM WEST, AGENCE FRANCE-PRESSE Daniil Medvedev

Dans le set décisif, après plusieurs jeux de très haute intensité, le Serbe a néanmoins réussi le bris décisif à 2-2, en venant terminer le point à la volée.

Scénario inverse dans l’autre demi-finale, où Nadal a cédé la première manche. Bousculé par un Alex de Minaur remonté comme une pendule, le Majorquin a cédé son service dès le premier jeu, et n’a jamais pu combler ce bris de retard dans le premier set.

Dans un deuxième acte très indécis, Rafa s’est engouffré dans la seule brèche ouverte par De Minaur : une balle de bris à 5-5, avant d’exploiter un jeu plus tard sa première balle de set. Puis il s’est envolé dans la manche décisive.

PHOTO EDGAR SU, REUTERS Rafael Nadal

« Alex a joué à un très haut niveau, quant à moi, j’avais un peu moins de puissance et d’énergie que d’habitude », a reconnu Rafa, qui a dû se faire violence pour tenir la cadence imposée par De Minaur au deuxième set.

Nadal et Djokovic livreront bataille dimanche pour la 55e fois : le Serbe mène pour le moment au nombre de victoires, 28 à 26.