(Brisbane) John Millman et Alex de Minaur ont disposé de Félix Auger-Aliassime et de Denis Shapovalov et l’Australie a remporté ses deux matchs face au Canada pour se hisser au sommet du groupe F, samedi, à la Coupe ATP, présentée à Brisbane, en Australie.

Millman, qui a été appelé en renfort pour remplacer Nick Kyrgios à la dernière minute, a eu le dessus sur Auger-Aliassime, l’emportant en deux manches de 6-4, 6-2.

L’équipe australienne a fait le choix de ne pas envoyer Nick Kyrgios dans la mêlée, lui qui avait pourtant remporté son match face aux Allemands, vendredi. Une décision qui a bien servi l’Australie.

PHOTO STRINGER, REUTERS Nick Kyrgios et Alex de Minaur

Le Québécois a d’abord laissé filer une avance de 3-1 au premier set et Millman a brisé à quatre reprises son adversaire pour l’emporter.

De Minaur est venu à bout de Shapovalov en trois manches de 6-7, 6-4, 6-2, pour éviter de disputer un troisième match décisif.

PHOTO TERTIUS PICKARD, ASSOCIATED PRESS Denis Shapovalov

Après avoir remporté le premier set, Shapovalov a perdu une avance de 4-2 en deuxième manche, face au favori des partisans.

Les six vainqueurs de chaque groupe et les deux meilleures équipes classées au second rang passeront à la ronde éliminatoire à Sydney, la semaine prochaine.