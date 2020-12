PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le Canadien Vasek Pospisil a mérité l’honneur d’avoir réalisé le « retour de l’année » au circuit de l’ATP.

La Presse Canadienne

Le Vancouvérois Pospisil a disputé deux finales au fil de la saison 2020 écourtée après avoir été opéré au dos l’année dernière.

Classé 150e l’an dernier, il a grimpé au 61e échelon. Pospisil, qui a déjà occupé le 25e rang mondial, a été à l’écart de la compétition pendant une bonne partie de 2019.

Pospisil, âgé de 30 ans, a atteint la finale de l’Omnium Sud de France avant le début de la pandémie de la COVID-19 et il a remis ça en novembre au tournoi de Sofia en Bulgarie.

Il a également atteint le quatrième tour aux Internationaux des États-Unis après des victoires aux dépens de l’Espagnol Roberto Bautista Agut, no 11, et l’Ontarien Milos Raonic, no 18, à cette manche du Grand Chelem.

Le Sud-Africain Kevin Anderson, le Russe Andrey Kuznetsov et Raonic faisaient également partie des finalistes pour le retour de l’année.

Les joueurs votent pour décerner cet honneur.

Les autres honneurs sont allés au Russe Andrey Rublev (le joueur le plus amélioré) ; l’Espagnol Carlos Alcaraz (nouveau venu de l’année) ; l’Espagnol Rafael Nadal (prix Stefan Edberg pour l’esprit sportif) ; l’Américain Francis Tiafoe (Prix humanitaire Arthur Ashe) ; le Suisse Roger Federer (le favori des amateurs, simple) ; les Britanniques Jamie Murray et Neal Skupski (favoris des amateurs, double) ; Fernando Vicente (entraîneur de l’année) ; Bob Brett (Prix d’entraîneur de carrière Tim Gullikson) ; et Kevin Mitchell (Prix d’excellence médiatique Ron Bookman).