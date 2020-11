(Londres) Rafael Nadal (N.2) a maintenu en vie son rêve de remporter son premier Masters de tennis ATP en battant, jeudi à Londres, le tenant du titre Stefanos Tsitsipas (N.6) 6-4, 4-6, 6-2 et se qualifiant ainsi pour les demi-finales.

Agence France-Presse

Malgré une meilleure différence de jeux que Dominic Thiem (N.3), l’Espagnol finit deuxième du groupe « Londres 2020 », car il a perdu contre l’Autrichien.

Il affrontera donc le Russe Daniil Medvedev (N.4), assuré de finir en tête du groupe « Tokyo 1970 » dans le dernier carré.

Thiem, finaliste l’an dernier, rencontrera le vainqueur du match entre Novak Djokovic (N.1) et Alexander Zverev (N.7) prévu vendredi.

« Être en demi-finale ici est important et je suis impatient de jouer contre Daniil en demi-finale », s’est réjoui après le match le Majorquin, qui a atteint ce stade de la compétition 6 fois sur ses 10 participations, se qualifiant deux fois pour la finale (2010 et 2013).

Ce match lui aura toutefois encore montré qu’il n’a aucune marge face à des joueurs plus efficaces que lui sur surface dure et en intérieur.

Nadal avait débuté le match avec une démonstration sur son service, ne concédant que 5 points en 5 engagements au premier set.

Très affûté, il avait aussi marqué 12 points gagnants contre 4 fautes directes seulement, alors que chez Tsitsipas ces chiffres s’équilibraient (11/10).

« Un match très positif »

Le Grec avait pourtant bien tenu sa mise en jeu, mais il a craqué au 9e jeu, offrant la première manche à son adversaire (6-4).

Le second set a vu le scénario inverse, les deux joueurs se rendant coup pour coup jusqu’à ce que Nadal connaisse une légère défaillance sur son service au 10e jeu, réalisant sa première double faute du match sur la deuxième balle de set du Grec.

« J’ai joué assez bien jusqu’à 5-4 dans le deuxième set […] Je pense que je gagnais mes services facilement. Après ça a changé, je servais moins bien, mais c’est un match très positif », a d’ailleurs reconnu l’Espagnol.

Le début du troisième set a été chaotique des deux côtés, chacun perdant son service à tour de rôle jusqu’à ce que le numéro 2 mondial remporte enfin sa mise pour mener 3-1.

Tsitsipas a joué son va-tout, se lançant dans des services-volées presque systématiques sur son engagement et agressant Nadal en retour, mais l’Espagnol n’a pas lâché sa proie et réalisé un deuxième break à 5-2 pour un succès encourageant.

L’opposition va tout de même encore monter d’un cran au prochain tour avec un Medvedev qui a réalisé un match presque parfait contre Djokovic mercredi (6-3, 6-3) et qui reste sur une victoire sur une surface comparable au Masters 1000 de Paris Bercy.

Rublev sauve l’honneur

Avant la victoire de Nadal, dans un match sans véritable enjeu, le Russe Andrey Rublev (N.8) avait sauvé l’honneur après deux défaites pour ses premiers pas dans la compétition en dominant 6-2, 7-5 un Dominic Thiem déjà assuré de sa place dans le dernier carré.

« Je voulais gagner ce match à 100 %, mais j’ai eu deux premiers matchs difficiles et longs, avec beaucoup d’intensité sur chaque échange. Peut-être qu’au fond de moi, c’était un peu difficile de garder cette intensité », a admis l’Autrichien.

« Mais cette défaite n’est pas très douloureuse, la priorité est le match de samedi », a-t-il également reconnu.

Très emprunté lors des premiers échanges, Thiem a cédé immédiatement ses deux premiers jeux de service pour perdre le set 6-2 en 26 petites minutes.

Peut-être libéré par l’absence d’enjeu, Rublev a, au contraire, montré pourquoi il a été le joueur qui avait remporté le plus de matchs sur le circuit cette saison avant d’arriver à Londres.

Le Russe, frappant plus fort et avec plus de relâchement, s’est détaché à 6-2, 4-2 avant un sursaut d’orgueil de Thiem qui est revenu à 5-5 et 40-0 sur son service.

Mais Rublev a trouvé un deuxième souffle pour lui ravir son engagement et avoir le dernier mot.