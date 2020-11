PHOTO PAUL CHILDS, ACTION IMAGES VIA REUTERS

(Londres) Dominic Thiem s’est assuré que les finales de l’ATP ne commencent pas comme elles se sont terminées pour lui l’an dernier.

The Associated Press

Thiem a vaincu le champion en titre Stefanos Tsitsipas dans une reprise du match de championnat de 2019 en trois manches de 7-6 (5), 4-6, 6-3 dimanche, en lever de rideau du tournoi de simple qui sera présenté pratiquement à huis clos dans l’O2 Arena de Londres.

Le champion des Internationaux des États-Unis a brisé Tsitsipas pour prendre les commandes 2-0 au troisième set en déposant un amorti au filet. Il a ensuite converti sa deuxième balle de match, lorsque Tsitsipas a expédié coup droit à l’extérieur des limites du terrain.

PHOTO JOHN WALTON, PA VIA ASSOCIATED PRESS Dominic Thiem

Tsitsipas avait battu Thiem au bris d’égalité du troisième set de la finale de l’an dernier pour s’adjuger le titre le plus important de sa carrière, à l’issue de ce tournoi exclusif qui regroupe les huit meilleurs tennismen au monde.

Les finales de l’ATP seront présentées pour la 12e et dernière année à l’O2xArena de Londres, avant de déménager à Turin, en Italie, l’an prochain.

En plus de se dérouler sans spectateurs, les organisateurs ont retiré les juges de ligne - ils ont plutôt opté pour un système électronique, une première. Ce système signifie que les joueurs ne peuvent plus contester les décisions à savoir si la balle est en jeu ou non.

Les tennismen peuvent cependant demander une reprise vidéo pour d’autres enjeux, tel que le double bond.

Rafael Nadal doit affronter Andrey Rublev en fin de journée. Tsitsipas peut encore espérer poursuivre sa route, puisqu’il doit encore affronter l’Espagnol et le Russe en phase de groupes.

PHOTO JOHN WALTON, PA VIA ASSOCIATED PRESS Stefanos Tsitsipas

Avant le match d’ouverture, Novak Djokovic a reçu un trophée sur le terrain pour avoir terminé la saison au premier rang mondial pour la sixième fois.

Lundi, Djokovic affrontera la recrue Diego Schwartzman, avant que Daniil Medvedev ne donne rendez-vous au champion de 2018 Alexander Zverev.