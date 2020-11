(Sofia) Le Canadien Vasek Pospisil a défait l’Australien John Millman 6-3, 6-2 en quarts de finale du tournoi de tennis en salle de Sofia, jeudi.

La Presse Canadienne

Pospisil, 74e joueur mondial, a évincé Millman en une heure et 12 minutes de jeu. Il a ainsi porté sa fiche en carrière à 2-0 contre la 38e raquette au monde, après avoir pris sa mesure en quarts de finale de la Coupe Davis en 2019.

Le Vancouvérois a offert du jeu propre : il a réussi cinq as, et n’a pas commis la moindre double faute. De plus, il a converti quatre de ses six balles de bris. Millman, en comparaison, a commis deux doubles fautes et n’a brisé Pospisil qu’une seule fois en trois opportunités.

Pospisil affrontera en demi-finales de ce tournoi de la série ATP 250 le Français Richard Gasquet, qui a défait l’Italien Salvatore Caruso 7-6 (4), 7-5.

Caruso avait défait le Québécois Félix Auger-Aliassime au tour précédent. L’autre Canadien inscrit à cette compétition, l’Ontarien Denis Shapovalov, a aussi plié l’échine plus tôt cette semaine.

L’autre demi-finale opposera le Français Adrian Mannarino, la cinquième tête de série du tournoi, à l’Italien Jannik Sinner.