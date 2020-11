Être loin des courts pendant si longtemps n’a pas été facile pour moi, mais je suis ravie d’annoncer que je reviendrai en 2021, en commençant par la portion australienne de la saison et les Internationaux d’Australie. Je me sens vraiment bien compte tenu des progrès que j’ai réalisés pendant cette pause, et je suis prête à reprendre la compétition et à faire ce que j’aime.